Денисову поручили отремонтировать еще одну лестницу в Калуге
Общество

Денисову поручили отремонтировать еще одну лестницу в Калуге

Дмитрий Ивьев
09.09, 19:56
Несколько вопросов от жителей областного центра поступило на прямой эфир с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой по поводу состояния уличных лестниц в Калуге.

Житель Пучково Александр Грубов обратил внимание губернатора на недоделанный сход от пешеходного перехода в районе нового кампуса «Бауманки» со стороны деревни

Ему вторит жительница областного центра Ольга Лазарева, которая предлагает отремонтировать аварийную лестницу во дворе шестого дома на улице Луначарского.

- Это лестница является единственным местом прохода большого количества горожан – школьники, студенты, пенсионеры в сквер Чижевского, - поделилась калужанка.

Глава региона поручил исправить ситуацию.  

- В прошлом прямом эфире у нас звучал вопрос необсутроенной остановки у кампуса. Там, к чести города сработали хорошо, оперативно все сделали. Некоторые студенты даже меня при встрече благодарили. Но про жителей Пучково – не подумали. Исправьтесь. И по лестнице на Луначарского – отремонтируйте. Доложите, - подчеркнул Владислав Шапша.

