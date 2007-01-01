Денисову поручили отремонтировать еще одну лестницу в Калуге

Несколько вопросов от жителей областного центра поступило на прямой эфир с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой по поводу состояния уличных лестниц в Калуге.

Житель Пучково Александр Грубов обратил внимание губернатора на недоделанный сход от пешеходного перехода в районе нового кампуса «Бауманки» со стороны деревни

Ему вторит жительница областного центра Ольга Лазарева, которая предлагает отремонтировать аварийную лестницу во дворе шестого дома на улице Луначарского.

- Это лестница является единственным местом прохода большого количества горожан – школьники, студенты, пенсионеры в сквер Чижевского, - поделилась калужанка.

Глава региона поручил исправить ситуацию.

- В прошлом прямом эфире у нас звучал вопрос необсутроенной остановки у кампуса. Там, к чести города сработали хорошо, оперативно все сделали. Некоторые студенты даже меня при встрече благодарили. Но про жителей Пучково – не подумали. Исправьтесь. И по лестнице на Луначарского – отремонтируйте. Доложите, - подчеркнул Владислав Шапша.