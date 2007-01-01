Афиша Обнинск
Калужская экономика растет быстрее всех ЦФО

Дмитрий Ивьев
09.09, 19:10
О развитии промышленности во вторник, 9 сентября, в рамках своей прямой линии рассказал губернатор Владислав Шапша.

Наращивают объёмы производства все три автомобильных завода.

Прошлой осенью губернатор провел продуктивные переговоры с китайскими партнёрами, в результате чего в области начали выпускать автомобили марок Haval, Next, Cherry Tiggo и Tenet.

На российских дорогах также теперь чаще встречаются модели Citroën C5 Aircross местного производства от завода «Автомобильные технологии», работающего на площадке ПСМА Рус с марта 2023 года.

- Если говорить в целом о развитии экономики в регионе - это рост по результатам 7 месяцев 14,2%, - заявил губернатор. - Это серьёзный показатель, и мы первые в ЦФО и 3 сегодня в стране.

