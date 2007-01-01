Афиша Обнинск
Общество

Калужанин пожаловался на отсутствие лавочек и урн на Правобережье

Дарья Джуманова
09.09, 16:10
0 396
Во вторник, 9 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- На выходных гулял по Правому берегу: Кошелев, Веснушки, Хороший, Кречетников парк. Вдоль дорожек нет ни одной лавочки и ни одной мусорки. А там часто гуляют люди, в т. ч. и мамочки с детьми. Негде бросить кости усталому путнику. Как внутри самих микрорайонов, так и вдоль трассы, которая ведёт к этим районам и уходит в Шопино. Остановиться и передохнуть можно только на остановках, - написал мужчина.

В управлении городского хозяйства ответили, что обычно скамейки устанавливают в парках и скверах. Также они сообщили, что урны есть по всему городу, их более двух тысяч, и они расположены в местах массового прохода и отдыха людей. В управлении пообещали рассмотреть возможность установки дополнительных урн в районе в ближайшие годы.

