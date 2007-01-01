В Калуге открыли форум сельской молодежи

Во вторник, 9 сентября, в церемонии принял участие сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.

- Я когда-то работал на селе, и с удовольствием повторил бы этот опыт! Сегодня я смог бы уже гораздо более интересно организовать свою работу и жизнь в сельской местности, - заявил он.

Среди участников форума - учащиеся аграрных классов, студенты профильных ВУЗов и учреждений СПО, преподаватели и специалисты сельского хозяйства.

Форум проходит уже третий раз. В этот раз участники собрались в обновленном Областном молодежном центре.

Цель форума – обменяться опытом, вдохновиться новыми идеями и найти новые пути развития сельского хозяйства Калужской области.

- Поддерживая инициативы Президента, Совет Федерации активно участвует в решении вопросов социального обустройства сел, - прокомментировал Артамонов. - Были запущены программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», и недавно, по инициативе главы Совета Федерации Валентины Матвиенко стартовала программа «Земский работник культуры. Эти шаги превращают наше село в привлекательное пространство для достойной жизни и полноценного отдыха.