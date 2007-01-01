Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге открыли форум сельской молодежи
Общество

В Калуге открыли форум сельской молодежи

Дмитрий Ивьев
09.09, 15:07
0 405
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 сентября, в церемонии принял участие сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.

- Я когда-то работал на селе, и с удовольствием повторил бы этот опыт! Сегодня я смог бы уже гораздо более интересно организовать свою работу и жизнь в сельской местности, - заявил он.

Среди участников форума - учащиеся аграрных классов, студенты профильных ВУЗов и учреждений СПО, преподаватели и специалисты сельского хозяйства.

Форум проходит уже третий раз. В этот раз участники собрались в обновленном Областном молодежном центре.

Цель форума – обменяться опытом, вдохновиться новыми идеями и найти новые пути развития сельского хозяйства Калужской области.

- Поддерживая инициативы Президента, Совет Федерации активно участвует в решении вопросов социального обустройства сел, - прокомментировал Артамонов. - Были запущены программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», и недавно, по инициативе главы Совета Федерации Валентины Матвиенко стартовала программа «Земский работник культуры. Эти шаги превращают наше село в привлекательное пространство для достойной жизни и полноценного отдыха.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InkrTVlvMTZGRSs4OXJleDhLNWpGSnc9PSIsInZhbHVlIjoiTWs3eDhhVGZUTXNwQTJDV0pEUndJcEk4MnhmaWlIYU8wTkxEN3hEdWNrVkNqdElOY3J4SWpoVWxaSDhKemxNK0lHd0dEenJlRVNuZHR1UzBmVmlWd2w3MW9oY0w4cEh1QS9ZOGp5REQwQTNuSmJNeVZlVnNGUXJseXN2SGJLdk1PQVJNQ21Pb3F5ZEFqWHFEUHY1SFFDeHFNU0ZLY1pKQUZ3Q0FFbmN6TmRrcTBQdXl3R3VTNHE2WU5jdG5SR1B0MEpab0lrU3FqMTM0Q3NRRS9od0lFVFJxdDAxYVZOa2hlbmttZzVGOFQyd1JtWVYyTWd6aFhxOTM2Wk1pNnBTUlBDbXFoeE11K1phSzBEUDh0clk1S2pzOW05cjA4Um9PWjdIZXNzSkVBVkZPTUFIS2I0RE40R1pHdTc1ZFA5R3JVUDN3WUEwQkIvem5xQnF1N2R2Yy9acGVmbjVoc3dMYi83L2NFNUhjUzJKTzNZY3NKZU1QY0JtUnA0bGNmaDhOV1JUN1Y4V0RYdmpRRVBGdHpLcFVWenVId1MxUVdJcUVoUnRVZERzbythNDRpNVBQVDBjdVRZV1BiSms4aUJ0RSIsIm1hYyI6IjkwMjVkYWQ0M2QxZjAyYzExNjcwM2Y3ODI4YzEzNDk0YTQxZDEzZGE1OWI2Yjk5NTMxZjQzNGEwNzEyMzMwODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inh3QjhQU05vQWdEcHhEbk9vZXZnSnc9PSIsInZhbHVlIjoiUHNFQXVGeGVLV2crbWZuT3M3UnlWTW5QYVBwMm51dkNQckFwa2g0U3RUT2FNSWEzQWNWaEtHY0REdTdTbFNWUlY3ZU5heGQ1dDlOLytUSmVNZE5MSVdmTU9RenFkcWNvZ2Z2U0drZ0NvTzlWcjFPMStaZ2VIeSsvYmFmQURYZWw4Mks3OFpEVy9NSXhNSk56NVpPMW1sUGpCeUVycnNDc2VoZW9oTUhHQ0pmSU5MWHJHN2dVUHFUblE2a2pOcklyenE1OE0zU2YwcWVGY1EyT2liNVdGNitwZEY1bDFyNnVybHp3UjYwaC9RNjF6M0Nha2dJc1l5R0JhT0NWR1c5NjF4cnhkU3VnMDVvWDc4ZUlpbEVkZTFuQ1lqTUhDbVNNR1pxQ3hOcHdUYzN0RFFGTEIzcXpCQVN0NUFNVTI1dXlJczVlYlArOVdSUGdaaDZEUUI0a0VwckZscUFFUHJjMlg2Z1lPaDZGOWJTZUhHbW92YzdDRXRxTDZCQk84ZU5DNHprYnh1dGEvUTQvRHozcHl6bjNZeEFrRlFXLytIbXJGeUxzZ0Q0cE5MdDdDKzhFR00weDhIODVnc1UvSklwaUVCTzJkVzNQUGRpcy8wbXVFRFVuejlKZWpvdU1ZRi9xYmhTWHIyWnlwZE1kQlo3bGxEUk1INE9sZTdoOHZUNTJHMENmRE9HVGhzMEFsV01ZazI4bkE4VGlaNi9TMjljVDhWbFc1aGYrVWxKUUEzVGg2YnZYMXJhdE84a0RxY0ZGRmtnYy9hSEYySXNBOGJMcmpzeHlacWxmZXFzSHdmM1FIOTBoYjJvMHNqaFpvOWh6TjB2Z2J4RnJDZ0k3S1NWTiIsIm1hYyI6IjM1ZDk0MzM2NWFjYTUxNmIxNjdiZmIxOWFjM2UyZThjZGYxNjQ3MDcyNzBmZTE1YzMyMDdiYWZlMTIwMTk2ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+