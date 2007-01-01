Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Тарусе оштрафовали руководителя водоканала за длительное отсутствие воды
Общество

В Тарусе оштрафовали руководителя водоканала за длительное отсутствие воды

Дарья Джуманова
09.09, 14:24
0 514
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В июне 2025 года тысячи жителей Тарусы остались без воды из-за прорыва на водопроводных сетях. Об этом сообщила региональная прокуратура во вторник, 9 июля.

«Калугаоблводоканал» не устранил аварию в установленные сроки.

В адрес генерального директора предприятия было внесено официальное представление, и только после этого водоснабжение было восстановлено.

Но на этом последствия для водоканала не закончились. Виновное должностное лицо компании было привлечено к административной ответственности и оштрафовано за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению.

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp4aWxTUjd6QWdFQVJwQXZUT2NWSGc9PSIsInZhbHVlIjoiYzRRcDBpYU85a2I3ZDFlRGtTUy9LRXZQV0EyS1VtYUMyWW9nYVlBZEpuaVRPL2YyMUtTL0IxQWZQL0NxMms3a2lwNE56M01raDh1RXNTZkl2dGo1SmN4MEJiUm5XUXo2d3R2T2V5TThRcUppaXpPNDJLMkRSMDRRc01SOUlxVWJPdVczamMxQkJnWGhoRG9xU2FwWURJMlNCZm9LREkvN0ZSVkFVc05IOWRKL0Q2Uk1zZlJWcGxNaFNuTFZLdkUzamI3dzQ4em0vcXRROUdyODRTb1dLTytscmNUMUZmZjlNMTB1QnFIRGtnU2RQZ3pxR2pYL20yaEwrMGovTXhvTG9lajZOenNmYzEvN1lLV0pJaHNDd3o5NTByRDlnWS8rNkk0ZCtIcXVCaXpOQjRnU2huRDhDUHAvN3hvRVppNTl3LzFCRDMzb2xjMVJvbjNHbzlncVI1WGk0cU12Q0VDMWcwZmFJdEZ4U1dtdmhka09JY3Y0K3NabVRvYTFCOVNxdkdKRWVHcUpyS3FDalNBTjh2aURoR1V4b3lIaU16b3RRZFU1Rys5VERaQVo5a3lNQTJTamFDTDJvRFUrU3FKdCIsIm1hYyI6IjE5YjM2MmQwOTQwNzdmNzZjOWIwNzYzY2Q4MTc5YjA4NTdkZGUxNzMyY2VjNTFiMmNkMGVjMDA2MTcwYTk3NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFzajhhVzgxSlRSMGJnTm94Q0Y4ZUE9PSIsInZhbHVlIjoicWZQcXlncGFQeFhnTFI1bjZoL2p6bXR6K0JsZjkyakdBdkxRN25YbXBDTVdIUWsxbGdXUTg1dXFnOEZxdTVTeEdWR0wwRjBraldodGJpYVlWQzB0c2VSS1d2UCtUSHFFWU14YVVjSGhFRHhRMU5XS0NqaVFBVkF0eUlVMXhSc3Q0bExZWkNESlNwa1VnendpQjcvbDduQW1TZnZQNXJRL1k2VnNodkFPSDZ4UVoyaDNYaFZPdkhUR2lLT3ZWaTRRUktTb2dFYlh6R0JaQktIVy9xckZRRmNhTmlQWmpYbk1XZEVGRnhRd2l3NTFqbTNFWWxLNUVUZ0E3VTJ1NkhwWkxFVTJDdldyNUd3N2ZMN3Z4NkM5ZTRkM3dBei9zSEUzQ2lIenhTSGJkRm5vd3R3RW5QMkQ1ck5EeThsd0hlYTB4WmNNcmhyWS9VN1hWYU8rSWtVMzdQaklud2ViZkkweEI2OUJwQzlTck9OVVl3aVBwY0Zwa0ZEVzdOeW9oZSs3S2tMWUlqSGVqODg4OENYNElDUXpZakdiN214UVVyelZBRWZwT01Sd1pCYjRPcnA0ZG9NTlR3Y21DZndtL3hGRVY0MXJpdGNLL0dXOFNMaEF2Wlc1Z2dZQWcvZDR4UFhLTG5tc28vaDdaVk5vOVJGVkVyN3FYRnNCYUhDdHluSzl6ZktlQ1QrdTJHdGN2dktmd01kc2luVGR4dkc0U0I4aFpmc20yZnR1alA2cTZYN21xbCtnU2pvenlheW41WFBraWFkWmlHbzBFYlFNV21HNC95WHpXcWdDd21Qc0NGNXVld0orTFZjL2xjY2ZYODFYKzdFSVZUeUg5cVczc1lmOCIsIm1hYyI6ImE5Y2U3MDUyMmE2YjczY2FhZjJjYTRhNDRkZjNiODY4ZDlhZmRjMmJjMzA1MzM0MzQ0YzRhYTM4ZTFiNzE3ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+