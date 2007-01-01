В Тарусе оштрафовали руководителя водоканала за длительное отсутствие воды

В июне 2025 года тысячи жителей Тарусы остались без воды из-за прорыва на водопроводных сетях. Об этом сообщила региональная прокуратура во вторник, 9 июля.

«Калугаоблводоканал» не устранил аварию в установленные сроки.

В адрес генерального директора предприятия было внесено официальное представление, и только после этого водоснабжение было восстановлено.

Но на этом последствия для водоканала не закончились. Виновное должностное лицо компании было привлечено к административной ответственности и оштрафовано за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению.