Въезд к домам в Анненках временно перекрыли из-за проведения форума

В понедельник, 8 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора.

- Здравствуйте, Владислав Валерьевич! В мае месяце Вы посещали Тимирязевскую академию. После Вашего визита был установлен шлагбаум, который перекрывает проезд общего пользования. Вы, наверное, не знали, но за этим шлагбаумом находятся два дома 28 и 26, которые зарегистрированы как многоквартирные (ЕГРН). На эти два дома приходится 80 квартир, в каждом по 40. В них не живут сезонные или временные рабочие, не живут студенты. В них живут люди уже более 35 лет, которые имеют постоянную регистрацию. Также есть люди, за которыми суд признал право пользования квартирами, что является юридической силой. И необоснованное перекрытие проезжей части является нарушением прав жителей, поскольку не обеспечен беспрепятственный, круглосуточный проезд экстренных служб, - написала она.

Министерство образования Калужской области дало пояснения по сложившейся ситуации. В ведомстве подтвердили, что решение о временном ограничении въезда было принято администрацией академии в целях безопасности.

- Возле зданий общежития (дома №26 и №28) нет места для парковки машин, но есть свободное пространство, которые часто используют именно для того, чтобы оставить там личный транспорт. Это пространство находится на территории Академии. С учётом того, что с 8 по 11 сентября Академия принимает два крупнейших мероприятия администрация Академии приняла решение временно ограничить въезд к общежитию, чтобы избежать аварий с участием транспорта участников и транспорта жильцов, - сообщили в министерстве.

Чиновники заверили, что ограничение носит временный характер, и после 11 сентября прежний порядок проезда будет восстановлен.