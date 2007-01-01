Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Въезд к домам в Анненках временно перекрыли из-за проведения форума
Общество

Въезд к домам в Анненках временно перекрыли из-за проведения форума

Дарья Джуманова
09.09, 12:17
0 569
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 8 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора.

- Здравствуйте, Владислав Валерьевич! В мае месяце Вы посещали Тимирязевскую академию. После Вашего визита был установлен шлагбаум, который перекрывает проезд общего пользования. Вы, наверное, не знали, но за этим шлагбаумом находятся два дома 28 и 26, которые зарегистрированы как многоквартирные (ЕГРН). На эти два дома приходится 80 квартир, в каждом по 40. В них не живут сезонные или временные рабочие, не живут студенты. В них живут люди уже более 35 лет, которые имеют постоянную регистрацию. Также есть люди, за которыми суд признал право пользования квартирами, что является юридической силой. И необоснованное перекрытие проезжей части является нарушением прав жителей, поскольку не обеспечен беспрепятственный, круглосуточный проезд экстренных служб, - написала она.

Министерство образования Калужской области дало пояснения по сложившейся ситуации. В ведомстве подтвердили, что решение о временном ограничении въезда было принято администрацией академии в целях безопасности.

- Возле зданий общежития (дома №26 и №28) нет места для парковки машин, но есть свободное пространство, которые часто используют именно для того, чтобы оставить там личный транспорт. Это пространство находится на территории Академии. С учётом того, что с 8 по 11 сентября Академия принимает два крупнейших мероприятия администрация Академии приняла решение временно ограничить въезд к общежитию, чтобы избежать аварий с участием транспорта участников и транспорта жильцов, - сообщили в министерстве.

Чиновники заверили, что ограничение носит временный характер, и после 11 сентября прежний порядок проезда будет восстановлен.

Лента настроения
8 оценили
0%
0%
13%
0%
0%
87%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im82alpQR09Pb3d6bXhDMDFVN1BOVUE9PSIsInZhbHVlIjoibC9lSlA2YUFjcU1ZYlZHa1VHMzJQVnc4VG1pOThaS2oxOFpIa2tGUmVQTHp0eEpDMDBxclZBWHBkVk9rN0tCZ1U3dFZPeENZUEIxUmRhYWxTWlRYYUw1QmpDQXdZVzg2enAwczhjcmJqZWNNWmFsdFNrckJEb00vQmlQRGMydkJqWUZXZVBpdGpIR3FCU2hFQUhMQkM4QWhPVjFLcG9MTU1mUUlHYlFBdnV0Ny8xZG5ORU1WTVI1ZFA0NnhIUEdNcnVkNjg0UVA1OGJISFdTOWJiczRyUWpFSi9IR3IyK2RORk8xOUJNVHNYTDhUK01XQXRhT2FGY3F4NExrM1JIWFZUSno2YUxReWdlZGVXSWgzTSsvcVNhbyt2cDlGUE1JQ0FSTUppN1EwWi9zTjRWaHBTODN3NysvQ1RFc3hDbzJtcjFQUy9vUnI1WHZLNXdOOVhJZ0EwbGMwNTJVczd4Mm92S25KL1lzVi9PanFDUDNQb0d6bFRrTGxhNDBKQkxBM3Mwbmk4TjAvYURRQklyRWtiWEJvaGVPUFJGMGt5dmY3MkZLUnZtbUNJV0NhaUw0MDIwVHJLY2F3c0licjBIcCIsIm1hYyI6ImY5ZGM2YTZkY2ZkZDUyODJlYTQ4MDY5N2I1ZjQ1NjUyOTg1YzZmMWJkZTgzMmI4YzM5NjBlZTA3OTVjYjhiODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilc2ZE5xY3pydEtMakxyczRPNnhYNWc9PSIsInZhbHVlIjoiQXptV3hCMTJpRDNYYVNyQzlYT1JTeWdjd0dnNStMazhwLzRxcy9jNk1uK3psR1FBOUFTS2ViaENZRkFHL2pVVjlEdkQ0OVRTV2hlclh0WGc4LzRUNHJZQ2FhMTFSZU1NSDVnWWxFb3JqMTN5OG5kejNWVmpyRXBVdGVQb2wwV3VTZVIxaDh4aFpHK2syc3JVR0FqV0Rvb0Zabi83VXArOEM0aEhqdWxsMUtLUkRJQnZka244ZVptaDdETm5PblpTODFiSVg4NkJlSWEwRm9NS25oaFZIM2xRVUZlSVB2VHpjcWJ6L2srMVM5dHV4ZmVrOUpBTFhqb0FSTmhCdlRWTDlHcEFIUUhXQmoxWlFtYllaenhqWlpKRUUzRnFQMGI5YTFvNSt2YnlFdWZSTW1RNkRwRklGYVBoR3VUVDhPSGYxNGVycW5LM2FFTXBVL09mZDFDa21CbW5LOXM3am1VYzkvdjJ6WWlKTlVqZ0V6bE43bWtMSzZBUTdOdWVUYzFPT1RpNkNTczNjN3FIY2g3UGxSWUJrcUdRSmFabGJZWVlVVEtJUzRSR0FWTy9qRE5GNW5NMmRSdmlDODdtRnFlWDNNRGx5T2xXeEZLOG5Uc0t5Z0owdldGbXRqdWwrN09FalJPbFZlTGVTSkYyVVp0N3NaZnYvUUdtdkhVbmhmd0czYkY4ajRtaVFPS1lBdE9ZZ1ZvQW1jQkQyRklkQ1pjYjJRVjNNcFFiZS9Jd29mU1NBaTF1aytzTGk5Nk1FQ3V0MVZINEdIbUpscmJVZzB5ZUJ5SFllK3pycW9IOXVCUUVaT1Q1cU4yaDhwQVdqZ1ZaeFNSN2hIZUl4QWZxeTBqYSIsIm1hYyI6ImQ4NGI0YjM5N2FlNGU5NmJmMWE5YjQ4OGU2MTRiYjc3OGFhNTlhZWJlMTA4YjA5MWJhMWFjOWVlMTQ4ODcyM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+