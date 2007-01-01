Афиша Обнинск
Общество

В калужских лесах нашли 27 незаконных рубок

Дмитрий Ивьев
09.09, 11:13
О проведении патрулирования лесов во вторник, 9 сентября, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Всего в 2025 году в рамках осуществления лесной охраны проведено 7319 патрулирований в лесах общей протяженностью 432 802 км, - пояснили в Минприроды. - В результате установлено 126 нарушений лесного законодательства, в том числе 27 незаконных рубок. Во всех случаях проведена работа по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

