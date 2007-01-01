Афиша Обнинск
В Обнинске возобновил работу диссертационный совет
Общество

В Обнинске возобновил работу диссертационный совет

Дмитрий Ивьев
09.09, 12:09
Во вторник, 9 сентября, во время визита в Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Сегодня первый диплом вручен Вячеславу Мишину.

- ФЭИ - гордость не только Калужской области, но и всей страны, - заявил губернатор. - Первая в мире атомная электростанция, реакторы на быстрых нейтронах - всё это создано умами и руками нескольких поколений ученых. Сейчас выполняют большой объем работ по импортозамещению. Так, после введения санкций остро встал вопрос авиационных компонентов. ФЭИ создал уникальную разработку авиационных фильтров, которые востребованы у российских авиакомпаний.

Совместно с МИФИ открыт научно-образовательный класс БФС (быстрых физических стендов). В нем прошли обучение иностранные специалисты из более чем из 15 стран мира. Это важно для развития проекта Международного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех».

По словам губернатора, ядерная медицина, радиофармацевтика - в числе приоритетных направлений подготовки. Он напомнил, что в Калужской области завершается строительство первого в России завода радиофармпрепаратов.

