Жители деревни Никольское требуют сделать автобусный маршрут №24 круглогодичным

Дарья Джуманова
09.09, 11:24
В понедельник, 8 сентября, женщина оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Добрый день! Мы, пассажиры автобуса № 24 «Сквер медсестер — Никольское», с ужасом ждем наступления ноября месяца, когда закончится сезон и автобус маршрута отменят до весны. На этом направлении живёт постоянно люди, которые работают в городе, и много детей, которые ездят в школу в город. Обращались с просьбой оставить на зимний период хотя бы два рейса утром и два вечером, но ответом было, что это направление обслуживают автобусы Калуга — Ахлебинино и Калуга — Октябрьский, но там своих жителей-пассажиров достаточно. В итоге утром забиваешься в битком набитый автобус, и вечером в еще больше набитом «Пазике» едешь домой. Вечерний рейс на Ахлебинино почти всегда отменяют, и получается дикое столпотворение, что даже на своей остановке выйти из автобуса невозможно. А автобус маршрутом Сквер медсестер — Никольское всю зиму ходит полупустой. Обращаемся с огромной просьбой сделать маршрут 24 всесезонным, чтобы нормально можно было добраться до работы и вернуться обратно, не испытывая ежедневный дикий стресс из-за того, сможешь ты добраться до работы или нет, - написала она.

В ответ на жалобу представители горуправы сообщили, что вопрос уже рассматривался. Однако запуск автобуса до Никольское невозможен из-за отсутствия места для разворота общественного транспорта на дороге областного значения. Госавтоинспекция также не может согласовать работу транспорта в зимний период.

