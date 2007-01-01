Афиша Обнинск
Наиболее востребованными на рынке труда в Калужской области снова стали рабочие
Общество

Наиболее востребованными на рынке труда в Калужской области снова стали рабочие

Дмитрий Ивьев
09.09, 10:40
0 721
По данным платформы HeadHunter, на рынке труда региона сохраняется благоприятная ситуация для соискателей, особенно для представителей рабочих профессий.

В августе в области было открыто 9,2 тысячи вакансий, что позволяет как найти постоянную работу, так и устроиться на выгодную подработку.

Как отмечают авторы исследования, осенний период традиционно считается высоким сезоном на рынке труда. После завершения отпусков многие сотрудники рассматривают возможность смены места работы, а компании стремятся выполнить годовые планы, что стимулирует активность как со стороны работодателей, так и соискателей. При этом, по сравнению с 2023-2024 годами, когда наблюдался острый дефицит кадров, в 2025 году ситуация изменилась: количество вакансий сократилось, а число резюме выросло. Тем не менее, спрос на представителей «синих воротничков» остаётся высоким, и многие из этих профессий по-прежнему дефицитны.

Согласно статистике, ежемесячно по всей России на платформе размещается более 232 тысяч вакансий в рабочих профессиях. За последний месяц спрос на таких специалистов вырос на 10%, а медианная зарплата достигла 80 тысяч рублей. В Калужской области на долю рабочих специальностей приходится 3,2 тысячи вакансий, при этом средняя предлагаемая зарплата составляет 91 тысячу рублей - это выше общеобластного медианного уровня, который составляет 74,6 тысячи рублей.

Наибольшее количество предложений приходится на водителей - около 400 вакансий. Также активно требуются упаковщики, комплектовщики и разнорабочие - по 300 вакансий на каждую категорию. Существенный спрос отмечается на слесарей и сантехников (по 200 вакансий), а также на токарей и фрезеровщиков (по 100 вакансий).

общество
