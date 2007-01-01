Афиша Обнинск
Калужские медики помогают Первомайску
Общество

Калужские медики помогают Первомайску

Дмитрий Ивьев
09.09, 09:42
0 394
Во вторник, 9 сентября, о своем визите в этот город сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

- В 2024 году помощь получили более 34 000 человек, проведено около 3 000 операций, - отметила Чернова. - Совершено 25 выездов в разные населенные пункты, осмотрено 742 человека. Педиатрическая бригада за месяц работы позаботилась о 1 595 детях.

За 8 месяцев 2025 года калужские врачи помогли более чем 26 000 пациентов, провели порядка 1 300 операций. За 16 выездов в иные населенные пункты осмотрели 574 человека. А педиатрическая бригада в апреле осмотрела 1 843 ребёнка.

область
