В Калужской области продолжают жаловаться на рост цен на бензин

В понедельник, 8 сентября, местный житель оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Владислав Валерьевич, добрый день. На севере области (Малоярославецком районе, Боровском районе и городе Обнинск) беда с бензином. Закрыты федеральные заправки. Частники продают бензин под 80 рублей (дороже, чем в Калуге от 10 до 20 рублей за литр), и бензина часто нет на заправках. На последних заправках в Обнинске (из-за ремонта дороги и они тоже закроются) огромные пробки. Может, стоит построить заправки федеральных сетей в Обнинске и Малоярославце? – написал мужчина.

На обращение отреагировало министерство конкурентной политики Калужской области. В ведомстве пояснили, что розничные цены на топливо зависят от биржевых торгов, и заявили, что проводят ежедневный мониторинг цен на АЗС.

- По результатам мониторинга информация о повышении цен на бензин на отдельных АЗС направлена в Калужское УФАС для проведения проверки в рамках антимонопольного законодательства, - добавили в ведомстве.

Но про строительство новых заправок ответа не последовало.