В Людиново уже третий месяц не могут устранить течь канализации

Во вторник, 9 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Уважаемый Владислав Валерьевич, у нас в Людиново на улице Лесопарковая уже третий месяц течёт канализация, и добиться ничего нельзя, полная тишина, провоняло всё, просто беда, может, поможете? – написал мужчина.

В администрации города ответили, что 4 сентября была проведена откачка сточных вод. Они заключили договор на поставку насосного оборудования для канализационно-насосной станции. Подрядчик должен доставить насос до 20 сентября. Задержка с установкой оборудования связана с необходимостью его сборки на заводе. После поставки насоса работа КНС будет восстановлена.