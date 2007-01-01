Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людиново уже третий месяц не могут устранить течь канализации
Общество

В Людиново уже третий месяц не могут устранить течь канализации

Дарья Джуманова
09.09, 10:05
0 434
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Уважаемый Владислав Валерьевич, у нас в Людиново на улице Лесопарковая уже третий месяц течёт канализация, и добиться ничего нельзя, полная тишина, провоняло всё, просто беда, может, поможете? – написал мужчина.

В администрации города ответили, что 4 сентября была проведена откачка сточных вод. Они заключили договор на поставку насосного оборудования для канализационно-насосной станции. Подрядчик должен доставить насос до 20 сентября. Задержка с установкой оборудования связана с необходимостью его сборки на заводе. После поставки насоса работа КНС будет восстановлена.

Новости по тегу
канализация
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iis2cG51ZWcxc01kU3l6Um0vQzdwRmc9PSIsInZhbHVlIjoiTnY2c0ZCL3B0RlBtQXNaNnlOM3BYK1dYanBMajJwd25qdC94bkdpcGpheFdReWh4aHg2b0JzTnFDb2hXZnE4d0RUOGdIYzdCQklNK0JTRUFraitOb2txV1dRQjEzTk01dVcwY043dGo2UFFQYnZFTkgzOG9LNUpqb2tCOTREcm9wREVVT3lmUndsVUJDbXJmMS93bk9mU3Rqc1BzUTRjcmd0V29ualJHVmsyOGpMR2JRdzdaNERTdEZvRWNoUVBha2NDS2tmblFXYy9TekZuUy9iVEtwM0V4SXV6YzNvS01QRUk2Z2N1UnJOY3d6SXFXbkxiOGxMaU95dCt6U2ovaGptaWVYSGZzYU1FNU42K21LemtKQjNEV0J6b3dJYThCMW44SllRWkl3Slp2YjBKdTFiUmxVaVU1S2JKV1dONHRZbjJNNTFqRDVNYzkyY0xocy9DaXVQMDlIZWFyRkVpSzZqRU9yVW94VnM0OHBLTUJ6SmZtVnMvaU9vZnlIZU54ZXRIbEswOStHVlJSRzM4bmRyNlZJMUpaeUlhYys4cStJUmxqTnZVOFFPM0xDK2VBWjg2azkyM0dBbCtuTFo0NiIsIm1hYyI6IjgxZjFiNTlkMDAzNTBmNTE4NzZkZGY4YmNlMjRiZWZmNTJkNWM0OTU3ZmEzYTA0Njc0MDA3YjBkOTFmNmFkNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBoQVZXRk1TcE9oVHo0d2c2bmFJVFE9PSIsInZhbHVlIjoiSGlVRkx2M0x3cE41SVJHQmZoZjI4bTVxUHZRQURodjZMa0cwckdDeFZpUW1acEFqL1VlSEp4eU5valhRbmNLckZnSlFLVUtIVVpla2FuRmZrUmQyOXYxelpkQ2lxcm16MkFERmY1NThxVGdmUDJEVUdSOWxINm5JZEFtb0p6U29NVldXWVVra3dYdnM5dXBDRFQzVTg5eGNLNHZBVUhIY0Q4UWc1U241VVh6cmNMRGtBZ3BHRHUySnpGRzRYR3RIQmZjejFkaTJqMjVvQkxsRkVoa2dPamRQbUhFVWJscjZKMUpCbTJJaUFlTjc3Nmd3UnlSdm10VFBKbEdpcm1LcEpRRWFQMjQzVFJQejVPWlIyQ3NOLy83RWVBNVpMTi9URm1WUzhCK1MzZjdFZ09JUzRhc1dOK1lVYUZmVWp4Mk1UejNRM2tFNTNYcU5uL25zamlCTDJWbWRkVzhjZWp1elNrTUtmaUo1OW80eFZiSmhQcGMvVmQvYnJROUM1azRIUHZwQlpFdHJIdnlLMnQxZndtMFd3MGRrZjRCT01hV2ZsRmFHTU5hNjJBbzBVQjZlb0RiYUR1c0Z0cFdGQ09EZm0ybjlPS240RmFqUmp1UjREWHJRTHY0M3BOSGhydXRiNnAyeENJZ2RLZGt6WnZaRjhPUks2YWUwOXJ5WTkrNG5KVTBSbkNxcW5KVmpzUUppZXoyNisrd2VLSmlXUnJhNHJmdzNYdGxMZE1UN2FObTJLbE5YQnI1WHdURFVGYXpzVnM4U0JhdTdmMFJKY0swZWtZOE04Uml5czdIbHVyc25MWDQweDJHcWhSZTFNM1FRSlF1LzE2YVFsWWFoanZCZyIsIm1hYyI6IjdkZDA5ZWMyYzhmNDhmMzViNzdkNWQ5YTI2NzUwN2EyYmQzYWJjNDAyMTNlNDA5OTY2M2I2MDZhMDg4MTk0NzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+