В Калуге просят установить освещение в переулке Дальнем

В четверг, 4 сентября, мужчина оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Всем добра! Переулок Дальний, второй год пишу о восстановлении освещения, столбы и линии есть, не работает. Пешеходный переход не освещен. Рассмотрите, пожалуйста, восстановление работы освещения. Можно использовать фонари, которые демонтируют по Московской в сторону северного. Спасибо! Девушка или юноша, которые будут писать ответ, передавайте привет Дмитрию Александровичу! – написал он.

В городской управе сообщили, что эта линия освещения не работает, но не числится в реестре муниципальной собственности. Поэтому городские службы не могут её обслуживать.

- Требуется строительство новой линии освещения. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы, - стандартно добавили в ведомстве.