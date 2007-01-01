Афиша Обнинск
Общество Жительница Калуги потребовала денег на дороги, а не на фонари
Общество

Жительница Калуги потребовала денег на дороги, а не на фонари

Дарья Джуманова
09.09, 09:51
0 689
В пятницу, 5 сентября, женщина оставила комментарий под постом городского головы Дмитрия Денисова об обновлении уличного освещения.

- Почему на это финансирование выделяется, а на то, чтобы заделать ямы, и люди не подпрыгивали на дороге и не выезжали на встречку, нет? Почему создаются аварийные ситуации и нарушаются нормы содержания дорог? – написала она.

В городской управе не оставили обращение без ответа. Чиновники пояснили, что дороги и освещение — это разные, но важные потребности города, и работа ведется по обоим направлениям.

Были приведены конкретные цифры: общая протяженность дорог в Калуге составляет 903 километра. За последние четыре года капитальный ремонт покрытия провели на 196 объектах, а в текущем году работы уже завершены на 18 и продолжаются еще на нескольких.

Тем не менее, масштаб проблемы таков, что разом решить ее невозможно, признали власти, пообещав продолжать плановый ремонт.

Таким образом, любые значительные инвестиции в одну из сфер городского хозяйства потенциально могут стать поводом для обсуждения альтернативных вариантов использования этих средств среди жителей.

