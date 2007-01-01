Губернатор предложил молодежи программу инициативного бюджетирования
В понедельник, 8 сентября, Владислав Шапша побывал в Областном молодежном центре.
На встрече он предложил программу молодёжного инициативного бюджетирования.
- Идея ребятам «зашла», - отметил Шапша. - Причем поддержим все инициативы. В том числе по созданию 11 молодежных пространств в муниципалитетах.
Глава региона отметил изменения в здании центра, где недавно провели ремонт. Сделаны красивые холл, гардероб, кофейня, медиа-центр, коворкинг, творческая мастерская, гримёрные.
Реализовывать проекты помогает федеральное финансирование. Наша область уже дважды выигрывала конкурс Росмолодёжи «Регион для молодых».
Также проведен ремонт в молодежном центре в Обнинске. Дальше займутся зданием в Людиново.