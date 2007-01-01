В России усилят контроль за фейками в преддверии выборов

Центральная избирательная комиссия России совместно с АНО «Диалог Регионы» расширяет меры по противодействию распространению недостоверной информации, включая фейковые видео, созданные с помощью нейросетей. Организации будут заниматься выявлением, опровержением и сдерживанием дезинформации в средствах массовой информации и социальных сетях. В 2025 году «Диалог Регионы» вошёл в число учредителей Международной ассоциации фактчекинга GFCN, что даёт возможность привлекать к работе международных экспертов.

По данным аналитиков, в 2024 году количество уникальных фейков, связанных с выборами, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 60 до 149. При этом число копий таких материалов увеличилось в 19 раз и достигло 73 352. Большинство фейков касались президентских выборов — 130 уникальных случаев и 72 237 репостов. Пик активности дезинформации пришёлся на дни голосования и предшествующий им период.

Ожидается, что в ходе выборов 12–14 сентября 2025 года значительно возрастёт объём фейковой информации, сгенерированной искусственным интеллектом. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что противодействие таким угрозам является необходимым условием для обеспечения безопасного информационного поля. Она отметила, что стремительное развитие генеративных нейросетей используется не только в творческих целях, но и злоумышленниками в политических интересах. По её словам, распространение фейковых новостей, сопровождаемых сгенерированными изображениями и видеодипфейками, может быть направлено как на дискредитацию отдельных кандидатов, так и на подрыв доверия к избирательной системе в целом. Основной задачей, по её мнению, является противопоставление дезинформации правде, профессионализму и здравому смыслу.