Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В калужских детских лагерях построят 10 новых корпусов
Общество

В калужских детских лагерях построят 10 новых корпусов

Дмитрий Ивьев
08.09, 14:16
0 575
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вопрос детского отдыха в понедельник, 8 сентября, обсуждался на заседании правительства. Подробности рассказал губернатор Владислав Шапша.

В лагерях «Искра» и «Ласточка» установили четыре новых быстровозводимых корпуса, что позволило дополнительно принять 800 детей. Губернатор поблагодарил за поддержку председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенатора Анатолия Артамонова.

Сейчас идет работа по расширению сети учреждений детского отдыха. Завершается приобретение базы отдыха «Полет» в Боровском районе. Закрытые лагеря «Юность» и «Труд» передают министерству образования и науки Калужской области.

Кроме того, «Дружба» из муниципальной собственности переходит в областную. Этот лагерь вместе с «Искрой» и «Геологом» включат в федеральную программу модернизации, что позволит построить 10 новых корпусов.

Из бюджета Калужской области в нынешнем году на летний отдых детей выделили почти 300 миллионов рублей. Калужские семьи получили 10 тысяч бесплатных путевок.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdPZDAybWFubHNpaDhQRTgvSG9MNVE9PSIsInZhbHVlIjoiOXBVNEtGbStta2I1dlQyZjBBQ3piV0RuVytJNFlmMm5HWFBZT2pRWTY1NnAxYmhOU3lZeVM1UlBWTFladzhmUHNqZURzaW5PbFZjMDJxaGRqeGJHbmVWQWJqZ0QzbUNRbVI3TTVIb0RseFcxSkxUQ1pzSkRDWUZvY2taSWc2cG4rcVB0MzBsNlVFM0hoRzZaeUZScU5ITklIR215a3pxL0JqNFFJTkR0RjNZa1RpcFZoTjd4SGtZMFIwallmei9IOERmTDZQNDA5MXRQMWlLMzZ0aXh2bHJUcHRrY1hyb3ljM3dIOEs0NGt1QzJVRFZrU3dhYmFiRmV6aSt0M3BKOEZZakJLenhTRzl3VmFoblZOd2F1RVJqUlFnTFpEd3ZoTkZGMU5oQTNxQ2VXc2xQVlNydCtIU3BPSWYwQUdScFR3dS9MQnRKWWk3YXRzYmxkaWRQN2pBOFRYdmU5V3lKVFE4TCs4bFpTaWh0SEVpRzVpOU8vamFOODVPZEZ1WTltVlk2YzQvR1U5VW52RmRRSEZkWUNzV0s5OWw4a3I0M2FqQ3ZQWlQzeCtsNUtaTDEwdlVybUtNUXVpNmVjeG9yYyIsIm1hYyI6Ijc5ZTI4ZWFmOGYwNDk4YWEwZWYwMThhNWUzYmRiZDFhZjBhNDlmMjBhOGE0Y2I0Y2Q4YjAzOWNhMWFmMDk5MzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRUaGhWaXZJTG5vUy8xR0tKdElOUXc9PSIsInZhbHVlIjoieUVKSmlsWC9JZUpJZzFqVzV3WnJhb0piVnZLYzVZSHpGeWkxN1k1OGxienRiTmJpV1dEaURWOVo3Y3U3T0JtZWZrNExYdWdFMmFQYUFoT25kaGhlZldxQlpqenBTU3ZtM2wyYXoyWEF5eTd2cFdhTXJ0Z3FBOWpydDZqTjVjelVvTnVPOTVrUS9KQW1nbzVic0p5cTk2VWZSY2hqblozcEpISk1QSEpyN1VydytmRTh3R0hLdEorNXhIMXczRFJ4em5LZ2pSOTlySFFHbzd6N1RwN01NY2hSWG1EcWRra1JJLy9ydDB1bVd2UFBpZ2YzaTNYQlFmMUR4ZldEMXVYWlJtU21ZMkZJOUhZbGRVV2FMcnk4WVVtdUhwUVVuUElYdVZiUXQwTFM2N1BIdlc5UXFkTXlkTmdNUjJENFltK2hPell2ZGZpOFNBNWtyOTBBa1dqRDNYVGU0Z01pTU9WcnoxQlFkQVZaK0FWZFpHRkEvK05DOXdLQnBpQkYrN3BhMFVSMWtHeFptRXFqSFkrdTYxeFovR1VReE5hREFJcFI0M0pHckEwRFhZem40cGF3ZnZZL1RMWVpBamdKL1c1d01Qc0xtL2pXSDkyRTVmOFJzVHJCbFBaR2gvbU5ma3dPRkRRbWZwdnl2WW00NEpWMjZpYXROaDRIZ0NlMHdCVVJIYk5MN3huV2Vrdzc2TzUrNkkxcXA2SU44V29CeUcreWpMK2RhVXZQSFNVT0xOQk5NZzMvam9wTkVKWmVsWk44ODhGRlEvdzhBT3I0Y3pwRWVCMlRZeXdGa2RHY0RsL3lGL2dCbVl3eHZsYmF5dy9SOWloWTNnczllMVQveXArTyIsIm1hYyI6IjA4MjQ4NDI1ZTY2NjRjMjFjYWQ5YjdhMjEwYjUxNzZiMzM0MGI4ODUwN2ZjYzVkMWI1YmZiODhlOGFmMmI5NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+