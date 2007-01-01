В калужских детских лагерях построят 10 новых корпусов

Вопрос детского отдыха в понедельник, 8 сентября, обсуждался на заседании правительства. Подробности рассказал губернатор Владислав Шапша.

В лагерях «Искра» и «Ласточка» установили четыре новых быстровозводимых корпуса, что позволило дополнительно принять 800 детей. Губернатор поблагодарил за поддержку председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенатора Анатолия Артамонова.

Сейчас идет работа по расширению сети учреждений детского отдыха. Завершается приобретение базы отдыха «Полет» в Боровском районе. Закрытые лагеря «Юность» и «Труд» передают министерству образования и науки Калужской области.

Кроме того, «Дружба» из муниципальной собственности переходит в областную. Этот лагерь вместе с «Искрой» и «Геологом» включат в федеральную программу модернизации, что позволит построить 10 новых корпусов.

Из бюджета Калужской области в нынешнем году на летний отдых детей выделили почти 300 миллионов рублей. Калужские семьи получили 10 тысяч бесплатных путевок.