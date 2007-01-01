Афиша Обнинск
Общество

Калужанка пожаловалась на нелегальную торговлю в центре города

Дарья Джуманова
08.09, 14:03
3 1948
В пятницу, 5 сентября, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- А когда уже прекратится торговля по улице Плеханова, 53? С каких это пор у нас разрешено стало торговать с машины на улице скоропортящимися продуктами, маслом, колбасой, сосисками и т. д.? Куда вообще смотрит наша налоговая, Роспотребнадзор и Горуправа? Превратили весь город в помойку, все торгуют где хотят и чем хотят, - написала она.

В ответ на это обращение в городской управе сообщили, что совместно с полицией они регулярно проводят рейды для предотвращения незаконной торговли. Последний рейд прошёл во вторник, а следующий запланирован на ближайшую неделю. В случае обнаружения нарушений нарушители привлекаются к административной ответственности.

Партнёрские новости
