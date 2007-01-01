У клиентов T2 востребованные интернет-ресурсы будут работать даже в зоне ограничений

Источник фото: Shutterstock / Автор Tero Vesalainen

T2 открывает своим клиентам доступ к значимым интернет-сервисам в условиях ограничений, которые вызваны мерами безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры. В список ресурсов вошли: онлайн-карты, приложение оператора, портал Госуслуг, мессенджеры, маркетплейсы, поисковые системы, а также сайты государственных учреждений РФ. При этом от пользователей не требуется никаких дополнительных действий, доступ предоставляется автоматически.

Техническая инфраструктура оператора работает в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. Для поддержки клиентов и по согласованию с регулятором компания внедрила систему постоянного доступа к избранным онлайн-ресурсам в зонах действия ограничений. Это дает абонентам возможность пользоваться важными сервисами при строгом соблюдении мер безопасности.

На данный момент оператор активирует доступ к следующим ресурсам: сервисы Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon, Wildberries, онлайн-платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен, Rutube, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ). Компания вывела решение в максимально короткие сроки, поэтому его параметры могут меняться исходя из потребностей клиентов и решаемых задач.

— Мы понимаем, насколько критичен непрерывный доступ к мессенджерам, Госуслугам, картам и прочим социально значимым онлайн-ресурсам, — рассказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева. — Наше решение позволяет сохранить его в зонах действия ограничений. Это компромиссный вариант, который не нарушает требований безопасности. Он разработан совместно с профильными ведомствами. Мы продолжим отслеживать обратную связь от абонентов и при необходимости расширять список доступных ресурсов.