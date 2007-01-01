Жительницу Дзержинского района оштрафовали за оскорбительное аудиосообщение о полиции
Девушка попала под суд из-за голосового сообщения в популярном мессенджере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 8 сентября.
Она опубликовала в общем чате аудиозапись, содержащую негативную оценку сотрудников полиции. Её действия были расценены как возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства.
Суд в качестве наказания ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее опубликованное голосовое сообщение было удалено и более не доступно для прослушивания.