Чиновницу из Юхновского района оштрафовали за молчание

Местный житель пожаловался на нарушение экологического законодательства в деревне Шуклеево. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 8 сентября.

Он отправил своё обращение в местную администрацию ещё в мае, но чиновники промолчали в ответ.

Главу администрации сельского поселения привлекли к ответственности. Суд вынес решение о штрафе в 5000 рублей по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

После этого заявитель наконец-то получил долгожданный ответ на свою жалобу.