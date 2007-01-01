Калужская область заняла 22 место в рейтинге регионов по рынку труда
Результаты исследования в понедельник, 8 сентября, опубликовало агентство «РИА Новости».
Авторы рейтинга проанализировали восемь показателей, среди которых уровень зарплаты, занятость, условия труда, емкость рынка и другие.
Калужская область набрала 78,11 балла из 100 возможных. Годом ранее было 73,29.
В лидерах рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Другие соседи калужан расположились на следующих позициях: Тульская область – 13 место, Орловская область – 49, Брянская область – 51, Смоленская область – 53.