Общество

Калужская область заняла 22 место в рейтинге регионов по рынку труда

Дмитрий Ивьев
08.09, 12:32
0 111
Результаты исследования в понедельник, 8 сентября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Авторы рейтинга проанализировали восемь показателей, среди которых уровень зарплаты, занятость, условия труда, емкость рынка и другие.

Калужская область набрала 78,11 балла из 100 возможных. Годом ранее было 73,29.

В лидерах рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Другие соседи калужан расположились на следующих позициях: Тульская область – 13 место, Орловская область – 49, Брянская область – 51, Смоленская область – 53.

