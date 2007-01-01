Афиша Обнинск
Общество

Запись к врачу по телефону отнимает у калужан почти 20 минут

Дарья Джуманова
08.09, 11:59
0 291
В понедельник, 8 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Доброе утро, чтобы записаться к детскому офтальмологу приходится дозваниваться почти по 20 минут по номеру 122! Так еще и нет записи к данному специалисту в поликлинику на Сиреневом бульваре. Почему жители Правобережья должны продолжать ездить к узким специалистам в поликлинику на ул. Вилонова? – написала она.

В региональном минздраве сообщили, что записаться к офтальмологу можно по телефону 122 (время ожидания ответа оператора может увеличиваться из-за других обращений), через Госуслуги, сайт или чат-бот. Также отметили, что в поликлинику на Сиреневом бульваре ожидается приход нового специалиста, а пока маленькие пациенты могут обратиться за консультацией офтальмолога в поликлинику на улице Вилонова.

