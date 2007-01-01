Калужанка пожаловалась на маслянистые следы от мусоровозов во дворе

В понедельник, 8 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора.

- Доброе утро! Турынино-3, Солнцеград, ул. Советская, 182, корпус 2. Уже не один раз после вывоза мусора на асфальте образуются такие маслянистые пятна! Скажите, пожалуйста, кто их должен вымывать? Не очень приятно ходить по такой дороге и видеть такой вид из окна! – написала женщина.

На проблему отреагировали в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. В ведомстве объяснили причину возникновения пятен и почему коммунальная техника не может это предотвратить.

- Здравствуйте. Ежегодно в августе-сентябре складируемые в контейнеры отходы содержат большое количество жидкости (сезонное потребление и деятельность: домашняя консервация овощей, арбузы, дыни и т. п.). Спецтехника КРЭО и перевозчиков проходит все необходимые виды технического обслуживания. Однако она не предназначена для перевозки жидких отходов, так как не имеет абсолютной герметизации по всему объему кузова. К сожалению, это может приводить к протеканиям при прессовании в ходе загрузки или при вынужденных остановках, - сообщили в ведомстве.