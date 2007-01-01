Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанам больше 30 тысяч раз напомнили о визите к врачу
Общество

Калужанам больше 30 тысяч раз напомнили о визите к врачу

Дмитрий Ивьев
08.09, 09:39
0 203
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- За прошедшую неделю, с 1 по 7 сентября, 30 009 звонков с напоминанием о визите к врачу совершила служба 122, - говорится в официальном комментарии. - Подтвердили запись 14 794 человека, а отказались от визита 1 013. Освободившиеся места были предложены пациентам из листа ожидания.

В Минздраве напомнили, что за день до планируемого визита с 10:00 до 18:00 калужанам звонят с телефонов 8 (4842) 500-752 или 500-122. Отмена записи происходит только в том случае, если вы нажали клавишу 0 на своем телефоне.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkE2NzVGRUlpR2RxUWVpVzZLbVhvNmc9PSIsInZhbHVlIjoiYmVjUHRQc0l1ckdyTmljcnc0SXlUaGt5WVRDbmR1U3dzbVhrN3VUNkNzbGNzalBETFdSa083WXpYb1A0cTEwY1N2SmNmVVRNVEg2VUl0YklvdDRIMU5Ma1Uvay9zNjBRbFFxakN0OVNMV2F1Ukh6WUg1ekk3RDFPMmVMK1MyUzFDWTlibVQvRkZlWlJFWHVYY24rVHRkWS9PaWxXVGV4M3haMHNwWDJaVUVUa1FmVnNiZkZQVEVnMUFmODVCQXBFZjFnYnNKSGlmZ2tTZWxPREpTUFFFYnV1MXYzM1ludjRjUmlZd3RPd1IwSDBUVTRKRDNKZEprRTY2K0luWkN0Y2NKQnc4cDV2T1paanFYZ1l4R2xnTGlRd1d0MnRoUVcwN3hKM0w2Z20yWUkwS0NKeHRqRkVKQXQwNmRKeTg1SDJQNStXcHFZSGpoL1I1K3pWTFFpUXNOTUpDSDVMS3dzcFJNb2ZPdUFTQm1iR3h0WmZVUHZ1SGM0MjJoM0lCaHZpZ0hxcEJxZ1lpSXlBMitHVHpUeEFQeWtESzc5MXhjbmRJTWp1bGVOMXYwL3k1NXJmdndWbEdqTEZIeFVwS0VORSIsIm1hYyI6ImMzYzZjYWVjZmU3ZmE3YzFjMzVlZGYyODBlYzJlODhiOWE3NjRkODk2ODRhYWQwZWQ2ZjIwNDJmNmI5MzQwODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImkwRlNRVXJrU2xtQlB4T05UY3lQaVE9PSIsInZhbHVlIjoiWEYzTUFFRG4yWlhrUUJVNlFKUFczY0VxREtBTldBZGRYeHNzeGdJME5HUW9EUXdORjNYUDlETHJGaDltdFNJZlpPRGE0SkRZOVBzREVSRVRBVEJPbEJ0MS9yOXFRZ2NuK2dhZ3ZZWHp0UjY0SWI0L3I5WHlheDFZazBkZm16NDQrZkxOczJKRWNoM2c3Sk0zeVBJNzJKL09VaDlsQmNFa0dhT1dRQW9iUm1nN2ZZcUpnYzdKY056c01KRzFIeVBJZTFUTHhjdTZEMW9iNXVYb0daeHBVdEFsSm1aSGg4S1BEeCswbjNCZzBlK2hxL3FFeGdUVUpqc0xNVUdvMTU3U0xjUmNmbXVHT3phQTZBNDVZUzRwK0xOQjVpd0NSLy8wSHpqRjhmd0JsZmRIWVNWUjR1SW9MN09tbzZ3YStHNHBuRFFMRThmQzhXemV6YzVLVXQ5TmpJK0hXTzFycVlnS2hNcUQ4cTJ5K1YrTkFlUjJRamlTc2sxa2hWOWEvbGUwc2NKcm02UFZZWWVSYzhPbmZ6SGpuRnBnNFlyeWo5QUliSTFxODlQcHlCMElFZTF1WHhBaDB2QnBTTmxwdzBndm1vSzdaN0NsVXpkQ3dMb082QkE2U2Jqc28wYjEySUpWRzBPOWVvTjh2b1lZRHVoQWEzemM2ZTBRSWgvU1NBamc4QXpTaEpvcXovakxzYjJTOG5UMnFCcGlEcmZBaUl1N2NkNnNqZEdJV1pwMWxvQXhoTVNEOVYzWStlT3lpd25hYy9ncUkyc0Jpc0IyZXQvcEM2aGxjbXNlMFA0VmVkUWlKZUowejUzVmlRNmtObGVOeE55anpQN2VJVUJ3TkZ3MyIsIm1hYyI6IjczYjVlZGQzYTY1YTQ2OWIyNTMwZjM0ZGY3MDMxNjc3YjIyYzY0NzdhMDQxZDBlNDMxNDA3MDE4NTJiMjc5ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+