Калужанам больше 30 тысяч раз напомнили о визите к врачу

В понедельник об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- За прошедшую неделю, с 1 по 7 сентября, 30 009 звонков с напоминанием о визите к врачу совершила служба 122, - говорится в официальном комментарии. - Подтвердили запись 14 794 человека, а отказались от визита 1 013. Освободившиеся места были предложены пациентам из листа ожидания.

В Минздраве напомнили, что за день до планируемого визита с 10:00 до 18:00 калужанам звонят с телефонов 8 (4842) 500-752 или 500-122. Отмена записи происходит только в том случае, если вы нажали клавишу 0 на своем телефоне.