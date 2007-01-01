Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX для мигрантов

08.09, 11:31
Нелегальных мигрантов ждёт самая масштабная депортация в истории России. А за теми, кто находится в России легально, усилят контроль. С 2026 года по всей России, в том числе в Калужской области, начнёт работать система цифровых профилей «Мигрант ID». Об этом заявил один из её инициаторов, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Это лишь начало масштабной реформы в сфере миграции. Партия разработала ряд законопроектов, которые позволят сделать российские города безопаснее.

Среди законодательных предложений — введение специального экзамена для мигрантов. Целью этого экзамена названо ознакомление приезжающих с нормами общения и уголовной ответственностью за их нарушение, в частности, в отношении женщин. По словам авторов инициативы, это связано с ростом числа инцидентов и депортаций за подобные нарушения.

«В прошлом году в Ульяновске мигрант ударил женщину, которая вышла на пробежку в коротких шортах. Этот случай обсуждала вся страна. И он совсем не единичный. За 2024 год из страны выдворили 190 тысяч мигрантов — на 90 тысяч больше, чем годом ранее. Всё чаще депортируют именно за домогательства и агрессию к женщинам. Любой, кто приезжает в Россию, обязан понимать простую вещь: уважение к женщинам — не предмет для обсуждения, а обязательное условие для жизни здесь», — говорит автор законопроекта, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

Кроме того предлагается обязать всех мигрантов регистрироваться в мессенджере MAX. Это ещё одна мера безопасности.

«Жителей России призывают регистрироваться в новом мессенджере, а мигранты общаются где угодно. У нас растет преступность среди мигрантов. Эту проблему нужно решать всеми доступными способами», — уверен Владислав Даванков.

Также обсуждается возможность значительного повышения стоимости получения водительских прав для трудовых мигрантов. По мнению авторов этой идеи, текущая низкая стоимость ведет к притоку неквалифицированных водителей в такси и курьерские службы, что, по статистике, связано с увеличением числа ДТП.

«Качество их вождения оставляет желать лучшего. С начала года по вине мигрантов случилось больше 2 тысяч ДТП. А в прошлом году из-за таких водителей погибло 526 человек. Поэтому мы обратились в Минтранс и предложили поднять пошлину за водительские права для мигрантов до 20 тысяч рублей. Это повысит порог входа для мигрантов и станет дополнительным фильтром для тех, кто относится к своей работе безответственно», — считает Алексей Нечаев.

Отдельное направление — образование. Если в классе много детей мигрантов, то любой урок превращается в попытку учителя донести материал до тех, кто плохо понимает русский язык. В итоге страдает весь класс.

«Нужно ввести жёсткое ограничение: не больше одного мигранта в классе. Так будет проще для всех. Если в классе всего один мигрант, ему придется говорить по-русски и вливаться в коллектив. Учителю и одноклассникам — меньше стресса и конфликтов», — поясняет Алексей Нечаев.

