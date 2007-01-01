В Калужской области 136 человек пострадали от укусов клещей
Такую статистику за период с 1 по 7 сентября опубликовало в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.
В 10 случаях клещи кусали детей.
- Случаи присасывания отмечаются на территории города Калуги, в Козельском, Медынском, Дзержинском, Ферзиковском, Кировском, Боровском, Куйбышевском районах, единичные случаи - в Хвастовичском, Жиздринском, Износковском, Малоярославецком районах, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.
С начала года боррелиозом были заражены 19,29% клещей.