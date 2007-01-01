Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области 136 человек пострадали от укусов клещей
Общество

В Калужской области 136 человек пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев
08.09, 10:16
0 251
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Такую статистику за период с 1 по 7 сентября опубликовало в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

В 10 случаях клещи кусали детей.

- Случаи присасывания отмечаются на территории города Калуги, в Козельском, Медынском, Дзержинском, Ферзиковском, Кировском, Боровском, Куйбышевском районах, единичные случаи - в Хвастовичском, Жиздринском, Износковском, Малоярославецком районах, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

С начала года боррелиозом были заражены 19,29% клещей.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNSVmVBUWJuai9XMUFXMm1LbEYwU2c9PSIsInZhbHVlIjoiRHFWTDY1RWhjQkM0Vkk2UkZHTjlvQmh6cnNPbm1tV1ZNeVB1UnlGZUxualFzL0NQaUZhR0FNR2NxektGeW9aNG1GMGVXNnM5czMxajRRUy9uVUxjOExjbXpNMnI0dFlVdVJzTEZBS3Y0ZFlWejJkY0V0SUtod2tMeFhYdDZQc0ROTlhWZ1Bpb0hIQStlL3labzl5bTN4MXZsWDZTY0UwRHlUVlBEU0JnYWtZNTRRVEFYclk0bk5FQUt1L29yWDgrZ1FFdVB4alpqdDJGMHFDN0dWRFU3ZVN3N1lod0Z2UzZzTzdsQWt5cWJ1QURJOVNRcXREY2dzbk9UeW1GMjk1UkVWY1dMWHZHOVcydWx6UlZJSytnZjNaSERaSEVRbll1UHNLeXNEK2NpVXRVelRXdXNrSDZJczhweEpXM3JwMnE1ZzNoUEFram41YTBjQ2lGbHVyYWdScDZoMU5CRnFUMElMNEJWV1NwckFsNmZtcU54TkwrTTBSSW8wN1FDdXNFd2RoUDRwNDdvRHJKK2ZMc29BTkVmQUdRenBpZ1FRcVJXWmY3S1lzbEJOK0doMGJJSHRsRWZLemlBL0JoMHJBQyIsIm1hYyI6ImRmNmU4MjJkMWVhYzU2MzJkNmRjN2E2MmY5ZGNhMDQzMDQxODg1YTU1MDVmYmEzMzYxODFkMTlmMzU3ZGRhODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZIWExoYWt6MVgvVXVJV2FQL0J6Y0E9PSIsInZhbHVlIjoibGV1NnF4K2UzS290MnJtakNGRFZzMHphUXpINW8zWkpFT1E5Vm9CY2pwVVcxckh4U0JBcEJsSmRWV0VDTnUzeHNNY3d1T0Rvem1pNEd0d3FuWWVnaGtFUzA3UjRrWjU3NXhrOXVWT2Ezb1phcXl2ZGVraUtvblJUZlBtczlhU2hUZVBUeitnRk1lOW9vdHZtSHpJZVE4M3NoUWd6TGJoRmlXQVkyYWRwdXFVRW5qY1BaYmF2ZW9TMGVUa0tySUdENktqUlJQWUlDeGpMWTNrcU94UUVocWhCOWNUMUtZenNXbG5TNDEyaTV5aUsxbkUrOHIwSW1ISGM4SjFPaEZnS2tKdzdoakpqVk4zYjhScWhvTzR6QU15czl5REE5bmFiYUtNLzRnWnBrNE9NV1F3alUrN2ppZUQ1RTY5RTRwQWZxaDdtcU85bnpQeTd3Zm9tRU45RmdOVXc1S2N2ZXg3MTZGcjFJL2poWUZQYklEVU83aHZ4cFZJbVd1dVJ1a2w5R21pdlRPeHdXS29BZEdUVEhYc2ZSaWVSVWdUSldxOHM2L04zbEhVL0Exa0xDMStRUHR1MmVRTGpHWFVuTEk1N09jVUMvZjJ0ZXFxWHkrdG5iNW05UG1TbE9ZckZpN29ydjZyNVJzNXA0K2RKNVVqa3g2VmhyQUZTRERGWFNTR1M0dFdFRnZZMTBHaEtGOWdxQ0lkcnB3dlhYM0pSUktqeDhLVE9pS0dzYjNpMzk5SG90MFJSV0RIZHJ5QWIySXd2TFZEWGxEZWZJU0IwSXE3bXR4bFREUkZxYVFPMXJPNGNza1U3SHUzSXZqWmdMNWQwM05Zd0hQUEdMTWgwT3dqOCIsIm1hYyI6IjdlN2JmY2E1ZmQzMDQwNmVlNTRiZjMwOWJjNWZjMjM0MGZjODYwMGM5ZjdlZmIyNDU4ZjExMDY2N2E3ZTQxYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+