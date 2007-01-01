Афиша Обнинск
Общество

Губернатор поручил до 15 сентября подготовиться к отопительному сезону

Дмитрий Ивьев
08.09, 09:48
В понедельник, 8 сентября, на заседании правительства Владислав Шапша отметил, что пока сентябрь радует теплом, но все может быстро измениться.

- К 15 сентября все должно быть готово к пуску тепла, - подчеркнул глава региона. - Прежде всего в детские сады, школы, больницы.

Сейчас готовность объектов ЖКХ в области составляет 98%.

- При господдержке существенно обновляем инженерную инфраструктуру, - рассказал Шапша. - Только в Калуге с 2023 года заменили 59 км ветхих теплосетей. Особое внимание при подготовке к зиме уделили военным городкам, муниципалитетам, которые не получили в прошлом году паспорта готовности. За последний год число аварий на объектах ЖКХ сократилось на 18%. Тем не менее, каждая такая ситуация доставляет неудобства жителям. Также как «перепихивание» ответственности между «управляшками» и котельными во время старта пуска тепла. Особенно это касается областного центра. Поручил минстрою, горуправе и ГЖИ отладить систему. Люди имеют право получать услуги ЖКХ качественно и в срок. А если есть какой-то сбой - иметь достоверную информацию о его причинах и времени устранения.

