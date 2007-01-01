Полосатые пауки появились в Калужской области: стоит ли их бояться

Во вторник, 2 сентября, на заправке в Мстихино заметили необычного паука с яркими жёлто-чёрными полосами. Читатель прислал нам его фото, и мы выяснили, что это за вид и насколько он опасен.

Этого членистоногого называют пауком-осой. Его научное название — аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi). Самцы мелкие, до 0,5 см, а самки гораздо крупнее — до 3 см в длину и до 5 см с учётом ног.

Пауки появились в Калужской области из-за потепления климата. Как объяснил Виктор Алексанов, кандидат биологических наук, в тёплые годы аргиопы активно размножаются и распространяются. В холодные и дождливые сезоны их становится меньше. Аргиопы постоянно живут в Калужской области в долинах крупных рек. Они предпочитают тёплые луга с высокой травой.

Эксперт успокоил: несмотря на грозный вид, этот паук не опасен для человека.

— Могут укусить, если взять в руки или зажать между пальцами. Сам нападать не будет. Симптомы укуса, наверное, похожи на осиные, — объяснил Виктор.

Замечали ли вы этих пауков в нашем регионе? Делитесь в комментариях.