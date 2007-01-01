Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Полосатые пауки появились в Калужской области: стоит ли их бояться
Новость дня Общество

Полосатые пауки появились в Калужской области: стоит ли их бояться

Дарья Джуманова
08.09, 10:06
0 963
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 2 сентября, на заправке в Мстихино заметили необычного паука с яркими жёлто-чёрными полосами. Читатель прислал нам его фото, и мы выяснили, что это за вид и насколько он опасен.

Этого членистоногого называют пауком-осой. Его научное название — аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi). Самцы мелкие, до 0,5 см, а самки гораздо крупнее — до 3 см в длину и до 5 см с учётом ног.

Пауки появились в Калужской области из-за потепления климата. Как объяснил Виктор Алексанов, кандидат биологических наук, в тёплые годы аргиопы активно размножаются и распространяются. В холодные и дождливые сезоны их становится меньше. Аргиопы постоянно живут в Калужской области в долинах крупных рек. Они предпочитают тёплые луга с высокой травой.

Эксперт успокоил: несмотря на грозный вид, этот паук не опасен для человека.

— Могут укусить, если взять в руки или зажать между пальцами. Сам нападать не будет. Симптомы укуса, наверное, похожи на осиные, — объяснил Виктор.

Замечали ли вы этих пауков в нашем регионе? Делитесь в комментариях.

Лента настроения
8 оценили
25%
13%
0%
0%
63%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJJaFNWbEhuUE9NTm1FWlBoV1c5NkE9PSIsInZhbHVlIjoiQk1RM1VxMWVOekxXUkJCQ2ZvT1pZN3RzWlVzcW1SM000VFRWZ0xSSGlTRmg4SDd0S09OTnI2QWtBQmZnYjlqNjRheStqajdDWWRVc0tkcFJ5bVpCTHFiaHpMM0ZoQ3FoQmlERFA0TWNOL3FsQzQzTmptYUxQZG8zNElTN0E5YzBFOTZaUEhqaWtRRTQ0MmZrSU16bllsUnBGbjg4a2N6WkNzMVV5WWJaRzFZL3NiOWpINC92ejBUbVc3VkRZVVdJZC9OQ21pT3BtTkVTRy9SREI4YnBaTmp2WU51Mis5V1M5dWpUS3M2djRCcVBJbUZPaitoa0RmallKbG9KbFpCZ2Q1OE9oSUM0L1dHU2VYMnZtczMyQ2F3NWkvemNDUUV6Sk45K2l3K1crVGpIZktuZkFCdCswL3A0YTNHNEo2SUt5MlNxWVZSSHJnNWdVNmpUeDJXZFIyOUZMVWJiekZSRTFGRjRyOFRKMWJHandOTTVKcHR3SzJVcmxQeG03RUdQU2JISlRRQmFzK3JVSzJBV3l1MDhTNkhCUmpIbHVHWU1EbDFEc0ZPSHVXb1FETEVWV3hQb3ppMTZLSjZNOC9ydiIsIm1hYyI6ImQ4OWYxMmFiOGI0Zjg0NmQzNjY2ZDAwZDJhYWJlMjUxMDM3Zjg3YjZkOWVjYjZjNjFkOWNhN2M4NjkyYzlmNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilp4RDE3QTc3czlnTi9ISElKOUwrV2c9PSIsInZhbHVlIjoiWk5hYmJJYSthUWlBQVFFSUpmQkRTWEFlWUtGT25pWEQ2UzFSc3lMWGgyT1pQeDcyaFNlVWlXclJtR2xaMkpQaUc1OTdqVVh6M2R4bWI5ZXUrYXJ5ZTUyU2thcWZkY3pPbzI4TzlsNE41RmZpbVpHUUtXM0V6OTAwcllXN2RJMm1sekhLVWw0MW56WTkxR05UTEdnOHhOT0V1NFNYcE5LWnp1V1BoTDFjZ21YcnVZTmZ0TXB6SjI0L1ljUVY2aERCS05STUNMNzZKUytmUnZOazdxdm56cm9lbTQzR1V0a0s3NTNVU3FXVlhISk5GNStBUE01ZDljZmlrMmg3VzMzKzI4SG4wbjJyZkc4NEFrMUYxWU5PYUwxeXQrMTJKaE52d0p2VTdOd050bGFZQy9pcGNncFp4WjBxNjRlb3JRMmNjSGZobzlJKzErSU5aQjQzYUZFSExQOGIvNy9XdmcyWHd0a1ZGeThINngvN1o2Z0VFMzJHOFdIVGU2NThrelhjeHp2a1ZGUDNHMkF5ZWlnVUdqc3hacUpnZmNSMXZITThUSm5OaWUwMkFaRmtZMFovUHpFOUNXMktOUkxPdlVrL2Ixek9EWGhVMFdDQVZheE5haGZ3UzJxTkdGdGxKeFh0K1dxZWFmRjJOWWFnZ3NiTnpjbUgxQ3ZTRTU5OXBBbFRtTFU1L2hzc1JMWFpTMWUxK2huMUo5ZHkrZnc5YjlHMEplZ3N0WmtDQ2MxQzQ4QWVTNmZxQlNrc3FFN1VaUlJnb2h3eXN3dVNYdVg5c21TUmxlWFhMY29RdjVtM0tkOHZXY3FtUnp3azl2Ri95cmoxSU1mcUVMRW5LbUw1TC9KMCIsIm1hYyI6ImYwMWNiYWU0MmJhMmUwMWYzN2E5YzM3Y2ViMzJiN2FhMTBjZmU3YTBiNTNhZDEzNTkzYTgyMmViMTU2M2Q0ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+