13 иностранцев выслали из Калужской области
О выдворении нелегальных мигрантов в понедельник, 8 сентября, сообщили в управлении ФССП по региону.
Россию покинули семь граждан Кубы, по три гражданина Узбекистана и Таджикистана.
- Нелегалов-кубинцев выявили на территории Боровского района, а остальные иностранцы были задержаны в Калуге, Жуковском, Кировском и Дзержинском районах, - пояснили судебные приставы. - Иностранцев оштрафовали и вынесли решения об их принудительном выдворении. До процедуры выдворения нарушителей поместили в спецучреждение для временного содержания.