Главная Новости Общество 13 иностранцев выслали из Калужской области
Общество

13 иностранцев выслали из Калужской области

Дмитрий Ивьев
08.09, 09:58
0 414
О выдворении нелегальных мигрантов в понедельник, 8 сентября, сообщили в управлении ФССП по региону.

Россию покинули семь граждан Кубы, по три гражданина Узбекистана и Таджикистана.

- Нелегалов-кубинцев выявили на территории Боровского района, а остальные иностранцы были задержаны в Калуге, Жуковском, Кировском и Дзержинском районах, - пояснили судебные приставы. - Иностранцев оштрафовали и вынесли решения об их принудительном выдворении. До процедуры выдворения нарушителей поместили в спецучреждение для временного содержания.

приставы
