Российская химическая отрасль достигла 90% уровня локализации производства

Отечественная промышленность полностью обеспечивает внутренний рынок ключевой продукцией: средствами бытовой химии, парфюмерией и косметикой. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Калужской области в пятницу, 5 сентября.

Значимую роль в разработке компонентов сыграл нацпроект «Новые материалы и химия». Благодаря ему российские компании создали собственные формулы поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые являются основой для шампуней, гелей для душа и средств для снятия макияжа.

Также отечественные предприятия наладили выпуск перламутровых добавок для придания средствам плотной текстуры и блеска, а также загущающих полимеров. Кроме того, в стране освоено производство УФ-фильтров, необходимых для создания солнцезащитной косметики.

К 2030 году планируется значительно снизить импортную зависимость. Цели нацпроекта амбициозны: сократить долю ввоза до 30%, увеличить выручку отрасли на 3 трлн рублей и решить кадровый вопрос через масштабную профориентационную работу. В рамках инициативы будет создано 23 новые производственные цепочки для выпуска более 700 видов стратегически важной продукции.