Общество

В Калуге наблюдали лунное затмение

Дмитрий Ивьев
08.09, 09:25
0 673
Как мы уже рассказывали, впервые за последние семь лет следить за ним можно было вечером в воскресенье, 7 сентября.

Погода позволила жителям Калуги насладиться красной луной. Почти все время затмения небо было чистым. Фото Луны прислала наша читательница.

Полная фаза затмения продлилась с 20:31 до 21:53. Луна приобрела багрово-красный оттенок.

Большое количество калужан собралось на смотровой площадке у музея истории космонавтики. Там на затмение можно было посмотреть через телескоп.

