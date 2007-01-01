Афиша Обнинск
Главная Новости Общество На ВЭФ обсудили создание национальной модели целевых условий для бизнеса
Общество

На ВЭФ обсудили создание национальной модели целевых условий для бизнеса

Дарья Джуманова
08.09, 09:15
0 332
В рамках Восточного экономического форума под председательством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко состоялось заседание комиссии Госсовета по инвестициям. Об этом сообщили в правительстве Калужской области в пятницу, 5 сентября.

Основной темой мероприятия стала разработка комплексной модели целевых условий ведения бизнеса, осуществляемая по поручению Президента РФ Владимира Путина. Модель синтезирует наиболее успешные отечественные и международные практики работы с инвесторами, а её реализация станет весомым вкладом в достижение стратегических целей экономического развития страны.

Для совершенствования инвестиционного климата на всех этапах жизненного цикла компаний выделено 11 приоритетных направлений. По каждому из них на федеральном уровне уже сформированы рабочие группы. Кроме того, участники совещания рассмотрели актуальные механизмы привлечения иностранных капиталовложений, в особенности из государств Юго-Восточной Азии.

Новости по тегу
калужская область
