Жители калужской области интересуются кто заплатит за отсутствие интернета

Под постом губернатора Владислава Шапши в соцсетях 6 сентября появилось обращение от жительницы Козельска Марины, которая подняла острый вопрос о качестве мобильной связи.
Ольга Володина
06.09, 14:21
0 889
Читайте KP40.RU:
Женщина пожаловалась на длительное отсутствие нормального интернета.

- Владислав Валерьевич, доброе утро. В Козельске отсутствует более двух месяцев мобильный интернет, связь работает тоже плохо. Но операторы, предоставляющие услуги, такие, как МТС, берут абонентскую плату за непредоставленные услуги в полном объеме. Минцифры знает о сложностях с мобильным интернетом, но делает вид, что потребитель должен проблему решить сам. Каким образом эта проблема решится? Каким образом компании будут компенсировать потребителю оплату непредоставленных услуг. Закон о защите прав потребителей никто не отменял. Спасибо за содействие, - написала Марина.

Министерство цифрового развития ответило на жалобу:

- Здравствуйте. Качество мобильного интернета на отдельных территориях области временно ограничено в целях обеспечения безопасности. Точные сроки восстановления связи пока не определены. Пожалуйста, воспользуйтесь проводным интернетом или доступной точкой Wi-Fi. Важные интернет-сервисы остаются доступными даже в условиях ограниченного покрытия. Операторы сотовой связи - коммерческие организации, которые самостоятельно ведут свою финансово-хозяйственную деятельность. Для рассмотрения вопроса перерасчёта абонентской платы необходимо обратиться к своему оператору.

Партнёрские новости
