Калужский суд заблокировал экстремистские сайты в интернете

По иску прокуратуры суд принял решение о блокировке ряда интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 5 сентября. В ходе проведенной проверки правоохранители обнаружили сайты, на которых содержались материалы, положительно оценивающие деятельность фашистских и нацистских организаций.

Важно, что доступ к этим опасным материалам был открыт для всех пользователей, включая несовершеннолетних. Калужский районный суд (постоянное присутствие в поселке Ферзиково) удовлетворил требование прокуратуры и признал информацию на этих сайтах запрещенной для распространения в России.

Для практической реализации решения суда соответствующие документы направлены в Роскомнадзор. Это позволит включить указанные сайты в Единый реестр запрещенной информации и ограничить к ним доступ на территории страны.