Калужскую область ждет второй пик активности клещей
Общество

Калужскую область ждет второй пик активности клещей

Дмитрий Ивьев
05.09, 16:40
Он прогнозируется в ближайшие несколько недель.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, с начала эпидемиологического сезона зафиксировано 2941 обращение граждан с присасыванием клещей, в том числе 430 – от детей.

Максимальная активность клещей пришлась на 26-ю неделю (с 23 по 29 июня) - 265 обращений. В 2024 году пик также приходился на 26-ю неделю - 305 случаев.

Заражение клещевым энцефалитом в регионе не зарегистрировано. Выявлено 52 случая клещевого боррелиоза. Возбудитель боррелиоза обнаружен в 604 из 3173 исследованных клещей - уровень инфицированности составляет 19,04%.

Для профилактики проведены акарицидные обработки на площади 261 га, включая территории детских садов, школ, объектов культуры, спорта и оздоровительных учреждений.

На 1 сентября против клещевого энцефалита привито 424 человека, из них 257 - дети.

Специалисты напоминают: для защиты от клещей важно использовать репелленты, носить светлую одежду, избегать густой растительности и тщательно осматривать себя и животных после прогулок.

