Калужские власти рассказали о возможном способе решения проблемы отсутствия связи

Они прокомментировали ситуацию с отсутствием мобильного интернета в некоторых населенных пунктах региона и рассказали о планируемых компенсирующих мерах.

Поводом для вопроса стало обращение местной жительницы в социальных сетях в пятницу, 5 сентября. Она спросила губернатора, когда будет восстановлена связь в микрорайоне «Тайфун» и планируются ли какие-либо решения для доступа к важной информации, как в других регионах.

Министерство цифрового развития Калужской области подтвердило, что на отдельных территориях качество связи намеренно снижено в целях безопасности. В ведомстве признали неудобства для жителей, но назвали эту меру вынужденной, отметив, что точные сроки восстановления интернета пока неизвестны.

- Для населенных пунктов, в которых отсутствует связь, Минцифры РФ прорабатывает возможность доступа к важным для жизни и работы сайтам, без выхода в интернет, - добавили в ведомстве.