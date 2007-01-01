Афиша Обнинск
В Калужской области учредят премии для лучших полицейских
Общество

В Калужской области учредят премии для лучших полицейских

Дмитрий Ивьев
05.09, 16:05
Губернатор Владислав Шапша в пятницу, 5 сентября, заявил, что с руководством регионального УМВД не раз обсуждал вопрос нехватки участковых и сотрудников патрульно-постовых служб.

По его словам, некомлект кадров в подразделениях органов внутренних дел – это серьезный вопрос.

- Поручил своей администрации совместно с УМВД подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка, - рассказал губернатор. - В наших планах учредить 25 премий для сотрудников, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях. «Лучший участковый», «Лучший следователь», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции» и другие. Сохранить опытный и ответственный личный состав - важнейшая задача. Уверен, что дополнительный материальный стимул для лучших сотрудников станет одной из действенных мер.

калужская область
