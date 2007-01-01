В Думиничах построили тротуар для детей

Теперь путь от остановки школьного автобуса до школы стал безопасным. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 5 августа.

Раньше с этим были проблемы: детям приходилось идти по обочине, не было ни нормальной дорожки, ни пешеходного перехода, ни даже знаков, которые бы заставляли водителей сбросить скорость.

По итогам проверки надзорного ведомства администрация построила новый тротуар длиной 300 метров. Также на дороге появились необходимые знаки.