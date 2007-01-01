Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Думиничах построили тротуар для детей
Общество

В Думиничах построили тротуар для детей

Дарья Джуманова
05.09, 15:46
0 195
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Теперь путь от остановки школьного автобуса до школы стал безопасным. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 5 августа.

Раньше с этим были проблемы: детям приходилось идти по обочине, не было ни нормальной дорожки, ни пешеходного перехода, ни даже знаков, которые бы заставляли водителей сбросить скорость.

По итогам проверки надзорного ведомства администрация построила новый тротуар длиной 300 метров. Также на дороге появились необходимые знаки.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imh1dHowa25tbGpHSWM2TnJ2K0RiSWc9PSIsInZhbHVlIjoiUjlJOEVjQkl2YXpxUEdOKzB5N3V6ajNURWFRczRKcC8wL3ZOTTVmNjBMVWJONHloTk9PU3VkalZLTmhHNjUrR1grejBrcnpkajVUME1lcUprb2ZjeVJDUm9iQ1dEYnZDZ1JVTnBaT2JFSEFiVEV3eGxHSDdnN3dxSkFwL1hQbTVLUHFPbkQ4VjVHN0gyV1ZwTmp1OUo0a2M0YlV5dzZITWQ0T1p2N1BjaCswemR4aUgyYkZsR3FSdWI4VFg4R3kyM25aS0pyeHJnY1dWOTBZaSs3OVlXWU1vQ2VWdW00VzZzMUlVYmkyaVVzLy9CQ3lhcEJ6RFRFcWRNbnp0T3I3MnVxdXM2YjJzY1pIRnZ0WlFlOFp5SVJoTXhVZ1IvVkVmRUh6Y1lyWmVGcFREQ3llRjRSeUl3N1BSUkpnVTBMY3kyWFFLdkJqZkRKYjh5TW1DeW9RUjJGSVE2SDRVVldYSTNNOUdmbUt2ZjVla2JDQlF6UWNuOWc5Smh2emx4ZkJ4cHE0SmVJWDJrb3hJTjIwQm1NL2xZaTA4U3A2aUdSdlcvaWtKZDI3UFlBNzM3WGtaeEhGSUZqaE5tQXAzK0kwMiIsIm1hYyI6IjU4YTc0NzNhODk2NmQzNGRiMWIwNTI3ODY4M2UyNmE1NDQyNDgyMjJhYjQwYTk5MTdmYzMyN2RmNTAwZjM5M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilc3NktBMWdNRGlQa08wTGgrYmF1ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiVzl5SlNMNzRzK0hHWTNBNUh4a2owTUh1R0xoeG5vMEYyQlZxajNpUFg3ZnFyZzYzdkVTanlVZ0krVk9rUzR1TEhDN0x6ckpMc2FBWWZjVkRad1F2MGNVd1luaENRek1YbjE1N2xZbGkvY0JEbk1KRzVtR2daL3MwYXM5elNlcFN5QS9hWWhmdEYzQ21EdGcrdW84UmhHVlRvbGcyOW9sckc2eFlOQVh2UVRxRGdnaGh0OFg5VDNtd1hyT0lMZWgya1h4dFZicHhrRFhqQ2luNHRIU2ZOeCtsQ0ZHeHQ0OW5SQWo4M0REcTZTZ3JPUjlma082My9lbGR2dWk2SWdFSXZEVGJYN25vT3E3YUZSZ1Y5eDV4cHZybytMeVJTWDVhQ0tBNzA4TStKYjI0T0UveFR5b0kzY2wvUGxDTmp0a1lxOVdodW5kenNJWkVvOWZMQ2hnSE1XM2hhZjdsa3EzTGdVS0pzcnQ4RUpyY0FLOGpWSE85TFBlNmVxWTJ1emUzMnY2WHlUYlhoZDMrejF4cTNEclBoUzNHUFVHMjdkNWxSSExBVlpaVnF2L3U5a2JQQ2dHeEF0UU1WNVliWFRuVDV5eXZiTnExZTNac2sxQ25ESGtmZDFlZnRKVlJyckMvcWhyTzQ5V0gyVFJ5NnNaUXJ5SjdOMGF1U2FWT2NDNlBnY25GWmVnZjdLNlRSVld5QlpCeG5YNWt3SjFsMm8raVFBTG1ZVDk5MHUwQlUrRXhCc0NDRmlNVkhML1MrZzhQa2VLMWJ3LzF2K3EyZjNkVytEN25ZV0xhMW81UzV1QWxCTHFwUnEvaldJTWdVa0FnMXhadk5qOFh5UE1Iek5nViIsIm1hYyI6ImM3NWYyZGM2NDg0ZGUzOTZhMDE3NjJiYzA3YzdjMjQ5MDM3NDg0NDg5ZTUxY2JkODM2ZGQ0OWYzMmQ4NTY4ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+