С началом учебного года калужане столкнулись с переполненными автобусами №29

Во вторник, 2 сентября, жительница Кошелева оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Вопрос по автобусам №29. Сегодня первый день «усиленной» загрузки — началась учеба в школах, училищах и т. п. Перерыв между автобусами был 10 минут. Проблема не в том, что подождать. А в том, что за 10 минут приходит столько людей, что уже на 2-3-й остановке полная под завязку загрузка, что еле двери закрываются, - написала она.

В горуправе ответили, что по этому маршруту курсируют 25 больших автобусов с интервалом в 5 минут. Однако возможны задержки из-за пробок на дорогах. В часы пик на всех маршрутах города наблюдается максимальная загруженность.

Но женщина осталась недовольна очередной отпиской чиновников.

- Вчера стояли ждали 8-10 минут. На первой остановке в Кошелеве «Детский сад» уже мало кто смог вместиться. И дальше до 6 школы и до Кирова едет просто битком! Сегодня ради эксперимента на остановке была в 6.45-6.48, автобус пришел на остановку 7.03. Где ваши обещанные 5 минут? И снова автобус битком и без малейшего дуновения воздуха, - возмутилась она уже 3 сентября.

На этот комментарий городские власти так и не дали ответа.