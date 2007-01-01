Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанке грозит до 10 лет колонии за мошенничество с пособиями
Общество

Калужанке грозит до 10 лет колонии за мошенничество с пособиями

Дарья Джуманова
05.09, 15:07
0 354
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Региональная прокуратура сообщила об этом в пятницу, 5 сентября.

Напомним, 42-летняя жительница Малоярославца в 2014 году зарегистрировала в ЗАГСе Ростовской области рождение несуществующей дочери. На основании этой фиктивной записи она незаконно получала социальные выплаты до марта 2025 года. Общая сумма пособий превысила один миллион рублей.

Теперь женщине предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhhUkVwU1F4UTJvTFBRcGhpTEUyR3c9PSIsInZhbHVlIjoiZWJ0Vks2TlpEOUM2dUlERnk2S3h4d2VJUVhRWGZvbDFSK3VvWlZjSkduOFovSElYNG93L0Qxc2ZhUmpjWGE1ZExxRWd3Qmtic0FuaFg3ZXVYSEZBeGMrdkE5QjY3ZzFidUZxa3E5VGx6a3RXSUs3SVE4cU1rdVEzd1NSYmUyeDk5NGJ1d3ZVREV2Y3Jab1daVmNBak4xdUlQV01WL3lpbHNycHJRTnlhRW1OMzk4WTM4dW5TWUg4V3AweXV6a0RpdElxZW1HcGRhRWxJVy8vWUU1ZkhaaEdlWjhkZVJ5bVJqOGZkcjBHTFk0Mm04RG0yMHcvVHJtQ1JZeFIwZkVsaTFGYzlnSjVzcGdIVkhWTkUwWmZvYUVoeGhDNzlZZldYay9yd1ZUOFh4SkFNOTBrUGpWZWgvb2lEMmVnelNlcGJrdE82VE5yRmN0cUpYNWJaL3Y3M1Z1OXFXTG5ITk1IK3dtYjV5eXZEWXhMSmFtRWw5eTZZeGZrY0lFVG12YzVXellCdGZjenppcVFqUlVuK2R5cCtzaXo4RlFHRXljRk5DdUlVVFY5SnU0RU04MTdZYVIvVmYxZG5vZEpqcGgrdCIsIm1hYyI6IjNmNzU0MzgwZDFiNjA1OTRiNDY1YTdlMDIxMzZkYmQ4YjVkYjU4NmQzZGY1ZjE0OTEwYjhkYTk3NzI2NjJkNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBQWWZucDBHdHdZSWtzWHRXQmVBTHc9PSIsInZhbHVlIjoicld4bkNXQ0lqd01DWjJ2T3RHVTNkR2RBTk1WUVBtbEd4MGRNVjBhcjZ0RGVpbG11aFk1MHlJd1ZHOCsyMDVKc2hGSktBTHdZaVMwL3VYNEpMSXZSZDhhNGxUWUlXRDB2VUl2Y1phVHV5YWk2c0pSZURNRTdwOU94d3JEMEpmZG1SMDVuVVJ5MERUcEJsZTc4bWlCMk5IZUtRbmRianJHY01yUzNvU2NWVGY4YXpXSllERHdJTCtSY2VCdWovdG13dk14bTlRVEU1cEtiRFJaUTIvdXEvZVMwVjRiL2pNR3NtTjNjZWV6eHR3RUpORDI4OElDNEs1TjdoRDU0eDNLQWUzczZnQlZKRnNOOXJ5TU5DSzMxMVRGNUJES2FieUR3QjFwcUdPbVhjdXhicnBNNzJLejFCT25sc250RDh6WFhoQ1gzeUJGNEduYzdOdWs5SmtQTVZrWDJVOHNPQWROeWFObWVESjhmNTdFeUY0TTQ0S0cvQnF3c1NQWjBtd24rOHk5Zi9DbndROEZXQ0M3WHlrcXMxSndwdVdGTXpjc3ZxbTBhaCtpcHZGQ2lqV0liSjM5ODRSVUw2UWZ6K2Nkbi8vMUV4NlY1THNXR3JCeGpFTmZkT1lHYmlWR3ZCTG1YWVVJbm1TVXAxUFlrZzh5Y0d5bjhZSFEyekVWSU9UWkhWamovTXBMQlRWOUoxci9SeHZkV3Z5WjBYTmlsMVZ5NW5Pc0NxT1ZrV0VCOGxhMk15UVo4TEJhZ01Ic2w1VmRpVEhuak9OUzhiNnpwM2tSR2pScXlIR2lDbVRzVk5MNno0dFJTbzcvalFNZURMZ01XVVk5dHFwRXBQSkNaRTE3RSIsIm1hYyI6IjRlODExNmE1OTg0MDdjYTg4YjVlNTU2ODYzZGI2YTJmZTY3MzViNWVkZGQ2YmQzYjJiNDBjMWU1Mjg2N2VkMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+