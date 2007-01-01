Калужанке грозит до 10 лет колонии за мошенничество с пособиями

Региональная прокуратура сообщила об этом в пятницу, 5 сентября.

Напомним, 42-летняя жительница Малоярославца в 2014 году зарегистрировала в ЗАГСе Ростовской области рождение несуществующей дочери. На основании этой фиктивной записи она незаконно получала социальные выплаты до марта 2025 года. Общая сумма пособий превысила один миллион рублей.

Теперь женщине предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.