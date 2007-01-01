В Сухиничах открылось новое молодёжное пространство

В микрорайоне Автозавод запущено новое молодёжное пространство «Точка». Об этом сообщил 5 сентября глава администрации района Александр Колесников.

На новой площадке молодые люди смогут заниматься творчеством, реализовывать досуговые проекты, общаться и смотреть фильмы. Как отметили в администрации, яркое концертное выступление на открытии наглядно продемонстрировало потенциал и возможности нового центра.

Александр Колесников предложил молодёжи самим определять формат и наполнение общественного пространства, внося свои предложения по его развитию. Он подчеркнул, что инициативы молодых людей имеют большое значение, поскольку реализуются при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», который направлен на поддержку перспективных и активных начинаний.