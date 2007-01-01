Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Почта в Шопино теперь работает один день в неделю

Дарья Джуманова
05.09, 14:40
0 504
Новое расписание появилось на дверях после жалоб местных жителей.

Напомним, в воскресенье, 31 августа, наш читатель рассказал о том, что проблемы с получением посылок и писем начались в конце августа. Согласно официальной вывеске и данным сайта «Почты России», отделение должно было работать по вторникам, четвергам и субботам, однако в эти дни оно было закрыто.

В пятницу, 5 августа, наш читатель сообщил, что на дверях почты появились новое расписание. Согласно ему, отделение теперь будет работать один день в неделю — по средам с 10:00 до 17:30.

«Почта России» извинилась перед нашим читателем и сообщила, что провела «предупреждающие мероприятия», чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

- Дали отписку, что виноваты сотрудники. При чём персонал, когда управление почты не может организовать работу отделений, - прокомментировал мужчина.

Теперь остаётся только ждать: откроется ли почтовое отделение в следующую среду и не встретят ли жители на дверях очередное оповещение об изменении графика. Интересно, сколько человек придёт в единственный рабочий день почты?

