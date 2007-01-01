Афиша Обнинск
Общество

Жительница Детчино пожаловалась губернатору на перегруженное расписание в 4 классе

Дарья Джуманова
05.09, 12:22
0 691
В четверг, 4 сентября, женщина оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- Добрый вечер. Вопрос к Министерству образования: почему в школе п. Детчино в 4 классе директор утвердила расписание уроков таким образом, что в пятницу 6 уроков: русский язык, основы православной культуры, чтение, окружающий мир, английский язык и труд. Как можно поставить сложные предметы в один день, совсем уже с головой не «дружат». Это сколько времени ребёнку тратить на выполнение домашней работы? И в течение недели ещё есть дни с 6 уроками. Это всего 4 класс. Что в первом учились, что во 2 классе, что в 3 по 6 уроков. В 3 классе вообще 7 ставили, при этом пишут, что часы сократили. Что-то только не заметили мы этого. Прошу разобраться в этой ситуации, чтобы директор Детчинской СОШ пересмотрела расписание 4 класса, - написала она.

В региональном Минобразования сообщили, что в сентябре обязательно проанализируют расписание уроков вместе с директором Детчинской школы с учетом единых рекомендаций Минпросвещения России.

- Объём учебной нагрузки при этом не сокращался, - добавили в ведомстве.

