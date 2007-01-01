Ремонт дороги в Сухиничском районе могут включить в программу только к 2027 году

В среду, 3 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Добрый день, хотелось бы узнать. Когда произведут щебеночный ремонт дороги Богдановы Колодези-Алешинка, скоро осень и мы будем отрезаны от цивилизации. Заранее спасибо.

Мы обратились в администрацию Сухиничского района. Там нам сообщили, что ремонт этой автодороги не планируется в 2025–2026 годах, так как программа работ уже сформирована. Однако администрация рассмотрит возможность включения ремонта в программу на 2027–2028 годы. На данный момент дорога находится в безопасном для проезда состоянии.