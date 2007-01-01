Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за сорняки на сельскохозяйственных землях
Общество

Калужскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за сорняки на сельскохозяйственных землях

Дарья Джуманова
05.09, 11:42
0 529
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Одно из местных предприятий оштрафовали повторно за то, что оно забросило свои поля. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в четверг, 4 сентября.

Еще в 2024 году ведомство обязало компанию провести рекультивацию и не допускать зарастания территории сорняками.

Однако требования ведомства были проигнорированы. За первое нарушение компания получила штраф в 50 тысяч рублей и новый срок для исправления ситуации — до лета 2025 года. Но и на этот раз руководство не предприняло никаких действий.

Мировой суд рассмотрел повторное нарушение и вынес новый приговор. Штраф увеличился до 100 тысяч рублей.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBsUXR3cmpOUHU4NlpJMXRrZkx2WHc9PSIsInZhbHVlIjoieHZXY0pFTUdwQ0FjeXkyZHk2VittWFhLdjRyWXFhbGlTeFFiVzRsWUtHTXNKblFFUzZZb1JveXlSMG81eXdUQmd0ZHdSQzE3bmZtL3pRRGpOTkFiaHlHU3RFbnZldHFaMW1vN1QxSk1UY0o0TVVmbVgxRGNmUWxjK2p0QmNxOVhkVkVxSTBmdUJEVjVIcll4VmVRakVMbWNqTnMyclBHY05XaUVwem1FVlRtUWNFTlpCSWlWMEpTREJvdlNFOFZaaVB5QXk0QkkwV2Y3SGc3QjA4Mk5DNWU3OHE4Vm5rbXJEUE5LaEhndFhFZDRsbktiZXZoeWNRVFczSG5OMHZSMVVIUWxnb0hxQzFkRDhDS3ljRStHd1NBN1hESUVwTjM1SjYxbEozR1BudzBjWWZnY1FxTkJEdWJidndDV1Z5YURNd0VTQjczd2d5KzI5K0JCY0pKeUdJWnJQWGJQazdGVlF4QXN6dHhHVGQ1Mm9oY3d0U24rckFZdlkxRjQ3SjByQmUxYWtxelpzUTc4eXc1NUtmYUtmZFpuSERtM1AwNGE0bzVkVUtYTFlDVjJsYThQZDIweCttVlRudHQwTzVxbCIsIm1hYyI6ImE3MzRjOGQzZjc5NTJmNzdjYTcwYjI1ZjYwYTQzOTczMjU0MTc1MjMyMWRmMGI3ZDk4N2EwZjhhNDg3Y2YwMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtuZjVVYnN3TXN2T3ExZmVhWkk0SGc9PSIsInZhbHVlIjoiYzJLMzdWOGtsMmxrc3VuN25GeGtncFBpcVJib2xoRDFONTF1VzQ4ZjM3U0FCcEJVL01Pd3JNZVlXdjV0LzA1MWdVVElpZGxhY3hKVzBxWkdwZE90TmowYisyZkwrNGlGQU04UXc3RHVUNTNwY1pYWnFUc3NQbWhPbXhNVFduTllRVzRnSWRDbzJtRXFRMGJZbUlYQ09mMjNPNStYelZwSDFmV2lWWHFqS2ZLcVo5NldQVFVJTjBIejRlK0FSVnlLY3Mvc2VKVnB0bk94bTFFemw3WDhRdTBCZExHUXI1dWRNRXJrTDJWa05GbkZrTnhlS29hRlpUY292ZU9YZHBTL2xvU0MxSlBZODV1WlNxNThSTmM0b1kzQ1BqZkhsT0Y2czRtMlpmc0J1NXFqVEFiWDVKTFRZYnNkMlNDMG03SkU4S0VkVjQrb0ZqYzJtbDdhalNiMXJERURsQ2JxMkhwRjUrbFloUlo5OE52K3phdnYvOC9XNlZRYlYrQVZnaGw2aGN4VU1XcmV2bHdGNWJSa1VpT1lkUUJMc1puWUEzUzRtOExNSU1xUWNwa25DZ2dNZjI5b2R0TWxZTVZ3cVM4eG5RNU1zRjNUekNVRG1HU2RETWRwcFBrVEZRbVF4TzZjNXlnQWJLb1JUclhuK2trc2pCRjZwT3MxNzZLYko1OXVMR2FBczdXUUwvdlRSYUk4UGJGS2pSY0Fkbm05SFNPS3ZlNGRoNVJrNzJaRFZkbEptMm1OVThKRFRDMlBaYXVBYm16OTlKSmF0YkdZMnFzQUlpMlVoNnBuT2EwTXlZS1Z1VmpSN2F4WHlQd0hJRi9FODZxcGN4cEdtWEh3aEdlWSIsIm1hYyI6ImRiZjY5ZjExOGM3ZDgzOTk0YWFiMDgwMDgzZDJjNjEzYmQwMWFmMWViMjc3MTYwNDNkMzViZjhiZmExNTQ3NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+