Калужскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за сорняки на сельскохозяйственных землях

Одно из местных предприятий оштрафовали повторно за то, что оно забросило свои поля. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в четверг, 4 сентября.

Еще в 2024 году ведомство обязало компанию провести рекультивацию и не допускать зарастания территории сорняками.

Однако требования ведомства были проигнорированы. За первое нарушение компания получила штраф в 50 тысяч рублей и новый срок для исправления ситуации — до лета 2025 года. Но и на этот раз руководство не предприняло никаких действий.

Мировой суд рассмотрел повторное нарушение и вынес новый приговор. Штраф увеличился до 100 тысяч рублей.