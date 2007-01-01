Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге ищут работника на зарплату от 300 тысяч рублей
Новость дня Общество

В Калуге ищут работника на зарплату от 300 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
05.09, 11:22
0 1551
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 5 сентября, HeadHunter опубликовал список вакансий с самыми высокими зарплатами в сентябре нынешнего года.

От 300 тысяч рублей до вычета налогов готовы платить ведущему Golang-разработчику. От программиста требуют не менее 5 лет опыта работы. 

Обивщику мягкой мебели работодатель предлагает от 240 тысяч рублей на руки в месяц. Также нужен богатый опыт. 

Начальника участка на стройке ищут на зарплату в 200 тысяч рублей в месяц.

А руководителю строительного проекта компания предлагает от 150 тысяч рублей в месяц.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVNRUtCSThWYWZZTkJla0VJMTRMMFE9PSIsInZhbHVlIjoiREd0M2dib3RpUlVJVlduUk91Zm8xTTlrcXpYem4zcGl4TEt4NWphbCtDWWZyZVpQeWQveDZPTGlvN0hsUldsR1RlTmRaQU1TT010b295Wk04Rm5wNTdpL0dZSWc4ZHJCcUkreWZidE5FTWxWMDgweEtJanozeE5iVjlzaURJSU10QmRqYXFjM3VIckw4aDJvcDN4bEZEOEJyK0N0dnlTVm9DZStuV2Zia3BORWVtT25tUGlYV3FNbHozOGhpSTl1VE5oN3lWNWEyMThLUXc2dXB2OGFLczZqVHhjOTVsUFJON0RvVFJveVM0WitZK0V0dU55VTU4eHY4MHlXMTJ3T1NjLzR3ai96SHYxOTFxZU5POHlQQmlSczYwYkxKbTRzQ0VGT3c2QWJMbHZ4UTdzaytjc3RvMnkvR2g1bW13NEI0eGViYTE3RWxlVFhjZXNYL2JidjJTbVJnK0ZXY1NNcHh1K0F0aHlOSEhxMXA0Uzc0amRieGhLTWxrRnpIZU14c1lZNWpIblFjZ3g2dnBidGRGRHErT0plSXdVUjNsV0tkV0dZRkpYaFlFVE5heFIwTktYSnZDOVRLRndPTVhzeiIsIm1hYyI6IjM5ODA4YzIzMGRmNGMwMWFlMWM4NjY4YTNiZGQyMWFlMWM0ZDRiMzI4NTk2MzAyZGNmODg5YTMzYTNkOGVmMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InMyZnNBRHZBNUUxbGtYeDNRUmpIdnc9PSIsInZhbHVlIjoidTFpWlBIQ09iUlBybFR0bU41S0FpVzhPZXkxQ1U2d0c5VmlJVWVHM1NBeEt0a3RBQzhkaWJxdWtidkJMTUkyNFBsdXFnZHdPTjhYNXFjRVNYTUJHTG1XOG9qZkg5dys2T2R2TXh4ajBzOFJMVXdkeENqOGxtWmc3S0J1SFBrelo1UHVsQUR2d0MrMjJOYVQ0UGtwbjRVV3pQN0MrenUwOUMxSFRPNlpwS0VNUGxSeXFVRUk0Q2M5S2tOY3M1RERscExwNnNOUTVrak5jeXhIcDE5Rnk3SS9YRlFQbG5zVHJXNG5kMkZiME9xTHpBeFJSUTluTklmbTFZdXcyQVZ3TTBSUWt0UTZtVi9BSDBnTG80THdxaW5hQ3RnSHhYdmV0UW5pNk5yd3FqVnc1MGRyVmVpNEttVmVyYmhzZXJ1cnpGbmIyeFNaMHA5SExwRHRSWElxZGtZU25Ra05JaDhCbERwc2VMdUJhdWdmeVFuWWRveVQ5WC91ME5TQ3Q1dWJTWnpHQXJNbHFsZldHUHV3UmNKcW9peTVLeHNDdTNtU0VBaXF4L21vWGttUTd1Y0RXQXNpU1pUdC8vMXJMbnlzblB2WkFpNThOaGp3SWxyRjB0U3A5bGM0UXNnYjI0OFdUZXpCUjk1WEpFMmJ5RTdIalFVMlRHZzIwaHVRbkNEWGNFNk5RdnVmcWg1U0JxQ3k0Q2pXSmJMS1d1Sk43YWZVTzh1MGhWZWlOOUF2YTJvS1RKb2RFWTVZejg1Q09KRXE5K1pnQVBPcHd3TTFmNFh4SnJjaDd2RFBkWjNzVWt4Rng5ME5pNVVlSzB2MEJMcy8rcDMzUUdtUUZqRmNtcDI0NCIsIm1hYyI6ImQzNzhhYzEzOTg0OGQyMWQ1YjQxOTQ0MTk4ZjNiZTNkYzk2MTFhZDIxODliM2I2MzYwZjI4ZGQ4YTM5ZWZiZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+