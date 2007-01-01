В Калуге ищут работника на зарплату от 300 тысяч рублей
В пятницу, 5 сентября, HeadHunter опубликовал список вакансий с самыми высокими зарплатами в сентябре нынешнего года.
От 300 тысяч рублей до вычета налогов готовы платить ведущему Golang-разработчику. От программиста требуют не менее 5 лет опыта работы.
Обивщику мягкой мебели работодатель предлагает от 240 тысяч рублей на руки в месяц. Также нужен богатый опыт.
Начальника участка на стройке ищут на зарплату в 200 тысяч рублей в месяц.
А руководителю строительного проекта компания предлагает от 150 тысяч рублей в месяц.