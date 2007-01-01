Калужанин погиб на СВО

В пятницу, 5 сентября, администрация Перемышльского района сообщила о предстоящих 8 сентября похоронах жителя деревни Вороново Перемышльского района Виталия Украинского.

Он вырос в городе Переславль-Залесский Ярославской области, а в 2020 году переехал на постоянное место жительства в Вороново. Работал слесарем и водителем.

Мужчина заключил контракт с Минобороны России в феврале 2025 года.

Прощание начнется 8 сентября в селе Корекозево перед Домом культуры. Начало – в 11:00.