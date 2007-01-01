Афиша Обнинск
Общество

В Калуге жалуются на неприятный запах по ночам

Дарья Джуманова
05.09, 11:19
0 1542
В пятницу, 5 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Доброй ночи. Четвертую ночь подряд непродолжительное время с улицы доносится неприятный химический запах. Но настолько невыносимый, что приходится закрывать окна. Не знаю, на что или кого грешить. Может быть, с соседней автомойки что-то сливают. Я живу в центре города на Тульской, 21. Обычно это происходит в районе ноля часов. Сегодня это было в полпервого ночи. Я не знаю, куда можно обратиться по этому вопросу так, чтобы от проблемы не отмахнулись. Не знаю, возможно, кто-то ещё из нашего района в ближайшее время жаловался на неприятный запах по ночам. Заранее благодарю за ответ.

В городской управе нам сообщили, куда обращаться при появлении неприятного запаха с улицы. По их информации, с такой проблемой нужно звонить по номеру 112 или на горячую линию Роспотребнадзора.

